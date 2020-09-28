Катастрофа Ан-26: где и когда попрощаются с погибшими (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове назначили дату и время церемонии прощания с курсантами и офицерами, погибшими во время крушения самолета Ан-26. Она состоится уже завтра, 29 сентября, на территории городского Мемориала славы. Об этом рассказал руководитель регионального отделения АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

Катастрофа Ан-26. Скриншот

Как позже уточнил глава ОГА Алексей Кучер, речь идет только об одном погибшем.

"Сегодня в сети Интернет и в ряде СМИ появилась ложная информация о том, что завтра в 09:00 на Мемориале Славы состоится прощание с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом курсантами и офицерами. Как вы уже знаете, ведется следствие и пока осуществляются экспертизы ДНК тел погибших, которые продлятся около 2-3 недель. Прощание с 25 курсантами и офицерами пока объективно невозможно. Завтра в 09:00 мы проведем в последний путь нашего сокола Вильхового Виталия, который выжил, но к сожалению, на утро 26 сентября умер в больнице", — говорится в сообщении.

Военный самолет, на котором курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил совершали учебный полет, разбился вечером 25 сентября недалеко от Чугуева Харьковской области. На борту в этот момент находилось 27 человек: 20 курсантов и 7 офицеров. Выжить удалось только одному курсанту. За жизнь еще одного боролись врачи, но спасти парня не удалось. У него были ожоги 90 процентов тела и организм просто не выдержал болевого шока.

Публичная церемония прощания состоится на территории Мемориала славы в 9 утра.

Пока же люди несут цветы, свечи и игрушечные самолетики к зданию Университета воздушных сил, а также на место катастрофы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую версию крушения Ан-26 пока считают основной. Сейчас специалисты расшифровывают черные ящики. Только после этого станет известна окончательная причина катастрофы.

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