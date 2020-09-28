kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Катастрофа Ан-26: где и когда попрощаются с погибшими (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Катастрофа Ан-26: где и когда попрощаются с погибшими (ОБНОВЛЕНО)

В катастрофе военного самолета Ан-26 погибли 26 человек из 27-ми, которые находились на борту

28 сентября 2020, 18:00
Автор:

Виолетта Комаровская

В Харькове назначили дату и время церемонии прощания с курсантами и офицерами, погибшими во время крушения самолета Ан-26. Она состоится уже завтра, 29 сентября, на территории городского Мемориала славы. Об этом рассказал руководитель регионального отделения АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

Катастрофа Ан-26: где и когда попрощаются с погибшими (ОБНОВЛЕНО)

Катастрофа Ан-26. Скриншот

Как позже уточнил глава ОГА Алексей Кучер, речь идет только об одном погибшем.

"Сегодня в сети Интернет и в ряде СМИ появилась ложная информация о том, что завтра в 09:00 на Мемориале Славы состоится прощание с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом курсантами и офицерами. Как вы уже знаете, ведется следствие и пока осуществляются экспертизы ДНК тел погибших, которые продлятся около 2-3 недель. Прощание с 25 курсантами и офицерами пока объективно невозможно. Завтра в 09:00 мы проведем в последний путь нашего сокола Вильхового Виталия, который выжил, но к сожалению, на утро 26 сентября умер в больнице", — говорится в сообщении.

Военный самолет, на котором курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил совершали учебный полет, разбился вечером 25 сентября недалеко от Чугуева Харьковской области. На борту в этот момент находилось 27 человек: 20 курсантов и 7 офицеров. Выжить удалось только одному курсанту. За жизнь еще одного боролись врачи, но спасти парня не удалось. У него были ожоги 90 процентов тела и организм просто не выдержал болевого шока. 

Публичная церемония прощания состоится на территории Мемориала славы в 9 утра. 

Пока же люди несут цветы, свечи и игрушечные самолетики к зданию Университета воздушных сил, а также на место катастрофы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую версию крушения Ан-26 пока считают основной. Сейчас специалисты расшифровывают черные ящики. Только после этого станет известна окончательная причина катастрофы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости