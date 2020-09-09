Риск "красной" зоны: в МОЗ ответили, повторится ли сценарий весеннего карантина в Украине

Министерство здравоохранения не исключает того, что если ситуация с коронавирусом будет развиваться в усиленном темпе, они могут ввести режим "красной зоны" для всей Украины. Об этом пишет “РБК-Украина”.

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В МОЗ говорят, что в Украине более 74 тысяч активных больных коронавирусом, в результате чего стационары больниц оказываются забиты.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.

При этом правительство и дальше планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса. В МОЗ делают все, чтобы избежать мартовский сценарий карантина в Украине.

Напомним, украинская столица пока остается в эпицентре распространения коронавируса. За вчера положительные тесты с лаборатории получили еще 310 человек. За сутки это самый высокий показатель в Украине. На втором месте по темпам распространения коронавируса пока остается Харьковская область, где за вчера добавился 291 пациент, а также Тернопольщина. Там число инфицированных увеличилось на 244 человека. Общее количество инфицированных по состоянию на утро среды, 9 сентября, достигает 143 030 человек.

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