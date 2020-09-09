Наступление коронавируса: где не удается остановить вспышку

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Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине не отступает. Сегодня, 9 сентября, количество инфицированных выросло еще на 2551 человека. Об этом сообщили на сайте СНБО. Сильнее всего Covid-19 поражает Киев.
Пандемия коронавируса. Фото: Агентство"Москва"/Кирилл Зыков
Именно украинская столица пока остается в эпицентре распространения коронавируса. За вчера положительные тесты с лаборатории получили еще 310 человек. За сутки это самый высокий показатель в Украине.
На втором месте по темпам распространения коронавируса пока остается Харьковская область, где за вчера добавился 291 пациент, а также Тернопольщина. Там число инфицированных увеличилось на 244 человека.
Общее количество инфицированных по состоянию на утро среды, 9 сентября, достигает 143 030 человек. По Украине они ситуация выглядит следующим образом:
Львовская область - 16269 случаев (+196);
г. Киев - 15821 случай (+310);
Черновицкая область - 11581 случай (+150);
Харьковская область - 11493 случая (+291);
Ивано-Франковская область - 10659 случаев (+151);
Ровенская область - 9943 случая (+83);
Одесская область - 8827 случаев (+106);
Закарпатская область - 8277 случаев (+97);
Тернопольская область - 7824 случая (+244);
Киевская область - 6459 случаев (+89);
Волынская область - 6015 случаев (+72);
Винницкая область - 4503 случая (+53);
Житомирская область - 3879 случаев (+67);
Хмельницкая область - 3355 случаев (+102);
Днепропетровская область - 2923 случая (+80);
Черниговская область - 2515 случаев (+65);
Сумская область - 2143 случая (+73);
Черкасская область - 2121 случай (+75);
Запорожская область - 2041 случай (+60);
Донецкая область - 1762 случая (+87);
Николаевская область - 1714 случая (+24);
Полтавская область - 1018 случаев (+21);
Кировоградская область - 870 случаев (+3);
Херсонская область - 538 случаев (+20);
Луганская область - 480 случаев (+32);
Стоит отметить, что сразу на 1157 человек выросло число тех, кто смог коронавирус победить. С начала пандемии в Украине таких уже 64 703 человека.
Вместе с тем 2979 украинцев от коронавируса умерли. 47 из них - за последние сутки.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что из-за новой вспышки коронавируса Турция усилила карантинные ограничения для отдыхающих.
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