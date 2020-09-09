kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.09.2020

BTC/USD

10102.68

ETH/USD

336.42

LTC/USD

47.43

НБУ 09.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Наступление коронавируса: где не удается остановить вспышку
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление коронавируса: где не удается остановить вспышку

За сутки коронавирус унес жизни еще 45 украинцев

сегодня, 09:14
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине не отступает. Сегодня, 9 сентября, количество инфицированных выросло еще на 2551 человека. Об этом сообщили на сайте СНБО. Сильнее всего Covid-19 поражает Киев.

Наступление коронавируса: где не удается остановить вспышку

Пандемия коронавируса. Фото: Агентство"Москва"/Кирилл Зыков

Именно украинская столица пока остается в эпицентре распространения коронавируса. За вчера положительные тесты с лаборатории получили еще 310 человек. За сутки это самый высокий показатель в Украине. 

На втором месте по темпам распространения коронавируса пока остается Харьковская область, где за вчера добавился 291 пациент, а также Тернопольщина. Там число инфицированных увеличилось на 244 человека. 

Общее количество инфицированных по состоянию на утро среды, 9 сентября, достигает 143 030 человек. По Украине они ситуация выглядит следующим образом: 

Львовская область - 16269 случаев (+196); 

г. Киев - 15821 случай (+310)

Черновицкая область - 11581 случай (+150)

Харьковская область - 11493 случая (+291)

Ивано-Франковская область - 10659 случаев (+151);

Ровенская область - 9943 случая (+83);

Одесская область - 8827 случаев (+106);

Закарпатская область - 8277 случаев (+97);

Тернопольская область - 7824 случая (+244);

Киевская область - 6459 случаев (+89);

Волынская область - 6015 случаев (+72)

Винницкая область - 4503 случая (+53)

Житомирская область - 3879 случаев (+67);

Хмельницкая область - 3355 случаев (+102);

Днепропетровская область - 2923 случая (+80);

Черниговская область - 2515 случаев (+65);

Сумская область - 2143 случая (+73);

Черкасская область - 2121 случай (+75);

Запорожская область - 2041 случай (+60);

Донецкая область - 1762 случая (+87);

Николаевская область - 1714 случая (+24);

Полтавская область - 1018 случаев (+21)

Кировоградская область - 870 случаев (+3);

Херсонская область - 538 случаев (+20);

Луганская область - 480 случаев (+32)

Стоит отметить, что сразу на 1157 человек выросло число тех, кто смог коронавирус победить. С начала пандемии в Украине таких уже 64 703 человека.

Вместе с тем 2979 украинцев от коронавируса умерли. 47 из них - за последние сутки. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что из-за новой вспышки коронавируса Турция усилила карантинные ограничения для отдыхающих. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!