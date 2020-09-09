Наступление коронавируса: где не удается остановить вспышку

Коронавирус в Украине не отступает. Сегодня, 9 сентября, количество инфицированных выросло еще на 2551 человека. Об этом сообщили на сайте СНБО. Сильнее всего Covid-19 поражает Киев.

Пандемия коронавируса. Фото: Агентство"Москва"/Кирилл Зыков

Именно украинская столица пока остается в эпицентре распространения коронавируса. За вчера положительные тесты с лаборатории получили еще 310 человек. За сутки это самый высокий показатель в Украине.

На втором месте по темпам распространения коронавируса пока остается Харьковская область, где за вчера добавился 291 пациент, а также Тернопольщина. Там число инфицированных увеличилось на 244 человека.

Общее количество инфицированных по состоянию на утро среды, 9 сентября, достигает 143 030 человек. По Украине они ситуация выглядит следующим образом:

Львовская область - 16269 случаев (+196);



г. Киев - 15821 случай (+310);

Черновицкая область - 11581 случай (+150);

Харьковская область - 11493 случая (+291);



Ивано-Франковская область - 10659 случаев (+151);

Ровенская область - 9943 случая (+83);

Одесская область - 8827 случаев (+106);



Закарпатская область - 8277 случаев (+97);

Тернопольская область - 7824 случая (+244);

Киевская область - 6459 случаев (+89);



Волынская область - 6015 случаев (+72);

Винницкая область - 4503 случая (+53);

Житомирская область - 3879 случаев (+67);

Хмельницкая область - 3355 случаев (+102);



Днепропетровская область - 2923 случая (+80);

Черниговская область - 2515 случаев (+65);

Сумская область - 2143 случая (+73);

Черкасская область - 2121 случай (+75);



Запорожская область - 2041 случай (+60);



Донецкая область - 1762 случая (+87);



Николаевская область - 1714 случая (+24);

Полтавская область - 1018 случаев (+21);



Кировоградская область - 870 случаев (+3);

Херсонская область - 538 случаев (+20);

Луганская область - 480 случаев (+32);

Стоит отметить, что сразу на 1157 человек выросло число тех, кто смог коронавирус победить. С начала пандемии в Украине таких уже 64 703 человека.

Вместе с тем 2979 украинцев от коронавируса умерли. 47 из них - за последние сутки.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что из-за новой вспышки коронавируса Турция усилила карантинные ограничения для отдыхающих.

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