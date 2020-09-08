Коронавирус в Украине: какой регион оказался в очаге пандемии

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Виолетта Комаровская
Киев снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса. За минувшие сутки именно столица стала лидером по темпам распространения Covid-19. Здесь обнаружили еще 235 новых случаев, говорится на сайте СНБО.
Всего в Украине количество инфицированных выросло на 2411 человек. Кроме Киева в лидерах по темпам распространения коронавируса оказались Харьковская, Одесская, Тернопольская и Львовская области.
Коронавирус в Украине. Фото: nzz.ch
С начала пандемии Covid-19 в Украине подхватили уже 140 497 человек. Это данные по состоянию на утро вторника, 8 сентября. В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Львовская область - 16073 случая (+192);
г. Киев - 15511 случаев (+235);
Черновицкая область - 11431 случай (+159);
Харьковская область - 11202 случая (+230);
Ивано-Франковская область - 10508 случаев (+160);
Ровенская область - 9860 случаев (+98);
Одесская область - 8721 случай (+196);
Закарпатская область - 8180 случаев (+89);
Тернопольская область - 7580 случаев (+190);
Киевская область - 6370 случаев (+92);
Волынская область - 5943 случая (+60);
Винницкая область - 4450 случаев (+44);
Житомирская область - 3812 случаев (+66);
Хмельницкая область - 3253 случая (+58);
Днепропетровская область - 2843 случая (+76);
Черниговская область - 2450 случаев (+78);
Сумская область - 2070 случаев (+107);
Черкасская область - 2046 случаев (+96);
Запорожская область - 1981 случай (+50);
Николаевская область - 1690 случаев (+25);
Донецкая область - 1675 случаев (+45);
Полтавская область - 997 случаев (+24);
Кировоградская область - 867 случаев (+9);
Херсонская область - 518 случаев (+18);
Луганская область - 448 случаев (+14);
Стоит отметить, что чуть меньше половины пациентов с Covid-19 уже выздоровели. Болезнь смогли победить 63 546 человек.
Вместе с тем, коронавирус за сутки унес жизни еще 57 украинцев. Это один из самых высоких показателей с начала пандемии. Общее число погибших достигло 2934 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, в каких условиях лечат от коронавируса лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.
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