Коронавирус в Украине: какой регион оказался в очаге пандемии

Киев снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса. За минувшие сутки именно столица стала лидером по темпам распространения Covid-19. Здесь обнаружили еще 235 новых случаев, говорится на сайте СНБО.

Всего в Украине количество инфицированных выросло на 2411 человек. Кроме Киева в лидерах по темпам распространения коронавируса оказались Харьковская, Одесская, Тернопольская и Львовская области.

Коронавирус в Украине. Фото: nzz.ch

С начала пандемии Covid-19 в Украине подхватили уже 140 497 человек. Это данные по состоянию на утро вторника, 8 сентября. В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Львовская область - 16073 случая (+192);



г. Киев - 15511 случаев (+235);

Черновицкая область - 11431 случай (+159);

Харьковская область - 11202 случая (+230);



Ивано-Франковская область - 10508 случаев (+160);

Ровенская область - 9860 случаев (+98);

Одесская область - 8721 случай (+196);



Закарпатская область - 8180 случаев (+89);

Тернопольская область - 7580 случаев (+190);

Киевская область - 6370 случаев (+92);



Волынская область - 5943 случая (+60);

Винницкая область - 4450 случаев (+44);

Житомирская область - 3812 случаев (+66);

Хмельницкая область - 3253 случая (+58);



Днепропетровская область - 2843 случая (+76);

Черниговская область - 2450 случаев (+78);

Сумская область - 2070 случаев (+107);

Черкасская область - 2046 случаев (+96);

Запорожская область - 1981 случай (+50);

Николаевская область - 1690 случаев (+25);

Донецкая область - 1675 случаев (+45);

Полтавская область - 997 случаев (+24);



Кировоградская область - 867 случаев (+9);

Херсонская область - 518 случаев (+18);

Луганская область - 448 случаев (+14);



Стоит отметить, что чуть меньше половины пациентов с Covid-19 уже выздоровели. Болезнь смогли победить 63 546 человек.



Вместе с тем, коронавирус за сутки унес жизни еще 57 украинцев. Это один из самых высоких показателей с начала пандемии. Общее число погибших достигло 2934 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, в каких условиях лечат от коронавируса лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.



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