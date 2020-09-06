МОЗ изменил механизм медицинской помощи для больных на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины изменило механизм для медработников во время оказания помощи больным на коронавирус. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МОЗ.

Как сообщает источник, если есть симптомы заражения коронавирусом, то нужно первым делом обратиться к семейному врачу. Изначально все это произойдет в телефонном режиме, пациент расскажет о своих симптомах, и врач должен принять решение, госпитализировать его или назначить другой тип лечения.

Далее к больному прибудет медицинская бригада (в случае надобности), чтобы сделать все необходимые анализы. Если заражение подтвердится, то пациенту будут оказывать дальнейшую медицинскую помощь.

МОЗ напоминает: человек обязан уйти на самоизоляцию в случае проявления любых симптомов и ждать окончательного решения экспресс-теста.

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