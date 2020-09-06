kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.09.2020

BTC/USD

10221.46

ETH/USD

351.37

LTC/USD

48.02

НБУ 06.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.91

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина МОЗ изменил механизм медицинской помощи для больных на коронавирус
commentss НОВОСТИ Все новости

МОЗ изменил механизм медицинской помощи для больных на коронавирус

Теперь врачи могут приходить домой к пациентам, у которых подозрение на коронавирус

сегодня, 19:58 comments850
Автор:

Владимир Лавский

Министерство здравоохранения Украины изменило механизм для медработников во время оказания помощи больным на коронавирус. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МОЗ. 

Как сообщает источник, если есть симптомы заражения коронавирусом, то нужно первым делом обратиться к семейному врачу. Изначально все это произойдет в телефонном режиме, пациент расскажет о своих симптомах, и врач должен принять решение, госпитализировать его или назначить другой тип лечения. 

МОЗ изменил механизм медицинской помощи для больных на коронавирус

Далее к больному прибудет медицинская бригада (в случае надобности), чтобы сделать все необходимые анализы. Если заражение подтвердится, то пациенту будут оказывать дальнейшую медицинскую помощь. 

МОЗ напоминает: человек обязан уйти на самоизоляцию в случае проявления любых симптомов и ждать окончательного решения экспресс-теста. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что от коронавируса умер прокурор Хмельницкой области. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!