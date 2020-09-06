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От COVID-19 умер прокурор Хмельницкой области

Прокурор был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

В субботу вечером, 5 сентября, перестало биться сердце у 43-летнего руководителя прокуратуры Хмельницкой области Олега Синишина. В конце августа у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Такую информацию предоставил сайт Офиса генпрокурора.

"Ушел из жизни прокурор Хмельницкой области Олег Синишин. Тяжелая болезнь унесла его за несколько недель до 44-летия", - говорится в сообщение.

От COVID-19 умер прокурор Хмельницкой области

Олег Синишин

По данным издания "НПГ", прокурора 31 августа забрали в больницу с температурой и воспалением легким. Спустя пару дней состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но побороть болезнь ему так и не удалось. 

Издание "Є" сообщает, что у Олега Синишина были сопутствующие заболевания, которые усложнили течение COVID-19 и 5 сентября в 20.00 он скончался. Были установлены контактные лица, всем сделаны ПЦР-тесты.

В Офисе генпрокурора выразили соболезнования родных и близких Олега Синишина и отметили, что он 22 года отдал служению Закону и добросовестно работал на результат. Должность прокурора Хмельницкой области он занимал с 2014 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заразился коронавирусной инфекцией.


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