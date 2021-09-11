Riffmaster связал себя священными узами

Венчание Антоненко, фото: Watchers

Украинский поэт, певец и участник АТО Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, обвенчался с женой.

Со своей женой Светланой Андрей Антоненко находится в официальном браке почти 15 лет и воспитывает двоих детей — сына и дочь, но 10 сентября сделал брак законным не только для земли, но и для небес. Супруги Антоненко решились на венчание, потому что чувствуют, что переживают "вторую любовь", как сообщили журналистам.

Таинство венчания было проведено в столичном храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Напомним, что 12 декабря 2019 года Андрею Антоненко вручили подозрение в участии в организации взрыва, во время которого погиб журналист "Украинской правды" Павел Шеремет, которое подозреваемый не подписал. Однако следственные органы все равно провели обыски в квартире Антоненко, и впоследствии взяли его под стражу.

Фронтмен группы Riffmaster находился в СИЗО более 500 дней, за которые его адвокат неоднократно апеллировал об изменении меры пресечения. Также Антоненко хотели "взять на поруки" 15 именитых украинцев. Суд изменил меру пресечения по отношению к ключевому подозреваемому в убийстве Шеремета только 30 апреля 2021, когда Антоненко перевели под круглосуточный домашний арест.

Также в начале 2021 года немецкий сайт EUobserver, ссылаясь на полученные записи, тайно сделанные в кабинете Зайцева, обнародовал версию о том, что убийство белорусского журналиста Павла Шеремета на территории Украины — дело рук спецслужб Беларуси.

Стоит отметить, что с 2017 года Андрей Антоненко в звании сержанта служил в силах специальных операций, где положительно зарекомендовал себя и даже со временем перешел из рядовых в ряды командования ССО.

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