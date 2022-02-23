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РФ срочно эвакуирует своих дипломатов из Украины: как бегут россияне (ВИДЕО)

Дипломатов эвакуируют "для защиты их жизни и безопасности"

сегодня, 14:52 comments1311
Автор:

Денис Подставной
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Российская Федерация начала срочную эвакуацию работников всех диппредставительств в нашей стране. Об этом пишет издание УНИАН. 

РФ срочно эвакуирует своих дипломатов из Украины: как бегут россияне (ВИДЕО)

РФ эвакуирует дипломатов

В материале указывается, что информацию о немедленной эвакуации подтвердили корреспонденту российского ТАСС в посольстве РФ в Киеве. 

"Эвакуация персонала уже началась", — передает слова собеседника ТАСС. 

Отметим, что вчера, 22 февраля, МИД Российской Федерации сообщил о планах вывезти сотрудников посольства РФ в Киеве и генконсульств в Одессе, Львове и Харькове якобы "для защиты их жизни и безопасности".

В феврале Министерство иностранных дел России сократило штат российских консульств и посольств в Украине, якобы опасаясь "некоторых подготовленных силовых акций".

Видео: УНИАН

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что  будет с российско-финским проектом по строительству АЭС: рассказал президент Финляндии. Президент Финляндии заявил, что признание Россией псевдореспублик на территории Украины повлияет на сотрудничество с РФ. 

Читайте также о том, что встрече Зеленского с главами фракций и силовиками: Арахамия рассказал, когда в Украине будет введено военное положение. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что на Донбассе принудительно забирают мужчин и увозят на полигоны. Боевики мобилизовали минимум 4 тысячи человек. Хватают прямо на улице. В Сети появляются видео с места событий. 

"Комментарии" сообщали о том, что журналист показал, как люди под обстрелами живут в городе Счастье, что в Луганской области. Жителям населённого пункта приходится постоянно прятаться в подвалах. 


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Источник: https://www.unian.net/politics/rossiya-nachala-evakuaciyu-personala-iz-vseh-dippredstavitelstv-v-ukraine-rossmi-novosti-ukraina-11714350.html
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