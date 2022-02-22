Хватают прямо на улице: на Донбассе принудительно забирают мужчин и увозят на полигоны (ВИДЕО)

На территориях самопровозглашенных республик представители "ЛДНР" по принуждению производят мобилизацию мужчин. Как рассказывают жители Луганска, их во время облав задерживают в центре города. Об этом сообщает ВВС Украина.

Людей забирают прямо на улице (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Луганчане говорят, что военные в форме останавливают ребят и взрослых мужчин, которые шли по улицам и отводили в автобусы. При этом многие запуганные люди не хотят об этом рассказывать.

Поэтому установить приблизительное количество, таким образом, мобилизованных луганчан непросто. По состоянию на 20 февраля почти 4 тысячи жителей мобилизовано. Это сказал руководитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

Как он отметил, руководство республик призывает на службу всех мужчин, получивших паспорта России или "ДНР" или "ЛНР". Кроме того, выехать из города запрещено всем мужчинам призывного возраста.

По информации Лисянского, мужчин везут в военкоматы и на пункты военных сборов, затем для прохождения кратковременного инструктажа на полигоны ОРДЛО, где проводят учения местные "резервисты".

Важно, что под призыв забирают даже несовершеннолетних юношей от 17 лет. Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В военных училищах НЗФ "ДНР" и "ЛНР", где учатся 16-18-летние луганчане, отданы приказы о приведении к боевой готовности и дальнейшем участии их воспитанников во время боевых действий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о танках на улицах Донецка. В сети появилось видео, на котором видно, как военная техника, включая танки, передвигается по окрестностям оккупированного Донецка. Видео опубликовал телеканал Sky News.

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