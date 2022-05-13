РФ против мира и членства Украины в ЕС: о чем это говорит – стоит ли Киеву пересматривать свой курс

РФ сейчас не видит дипломатических вариантов решения ситуации в Украине. Кроме того, позиция РФ относительно намерений Украины вступить в ЕС изменилась, и теперь страна-агрессор выступает против. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это классическим лицемерием, напомнив, что еще недавно РФ была не против вступления Украины в Евросоюз. Эксперты проанализировали эти заявления для издания "Комментарии".

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: из открытых источников

Реальные переговорные позиции в этой войне определят позиции на фронте

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что сегодня никакие заявления никакого официального лица РФ о мире (и не только) не значат ровно ничего – и не являются основой для каких-то прогнозов.

"Они и раньше врали, как дышали. А теперь, во время развязанной ими агрессивной и проигрышной войны, вранье превратилось в единственный продукт, производимый недоимперией в публичной сфере. Соответственно, вчера говорили, что ни за что не будут нападать на Украину, сегодня, что их напасть вынудили, а завтра, после поражения РФ – что никогда и не нападали. Что уж тут рассуждать об условиях мира… Кремль считает Украину экзистенциальной (то есть, изначальной и необъяснимой) смертельной угрозой себе, в итоге должна остаться либо Украина, либо Россия, но не обе вместе в нынешнем виде", – поясняет Александр Кочетков.

Он акцентирует, что Кремль все еще питает надежды на военный разгром Украины, раздел нашей страны и присоединение значительной ее части к России.

"А мы видим, как чаша весов медленно и тяжело, но начинается склоняться в нашу сторону. Реальные переговорные позиции в этой войне определят позиции на фронте. Россия, ставшая изгоем, будет воевать столько, сколько сможет. Украина, поддерживаемая миром – столько, сколько нужно, чтобы отстоять свою свободу. И в этом смысле нам абсолютно плевать, что за очередной бред несут какие-то деятели недоимперии, и что они готовы запретить или поддержать в отношении будущего Украины. Пусть лучше поддерживают одеялко на коленях своего одряхлевшего фюрера, это актуальнее", – резюмирует аналитик.

Очевидно, что наша евроинтеграция станет поражением для РФ, тем больше мы должны стремиться в ЕС

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк не сомневается, что Россия будет и далее мешать вступлению Украины и в ЕС, и в НАТО (когда этот вопрос вновь станет актуальным). Пока ее войска будут находиться на нашей территории. Пока ее имперские амбиции не будут уничтожены.

"Очевидно, что наша евроинтеграция станет поражением для РФ. Тем больше мы должны стремиться в ЕС. Где переосмыслили очень многое после 24 февраля, когда Россия открыто вторглась в Украину. Свою роль тут сыграло и то, как себя проявила наша страна. Как наша армия, поддерживаемая всем народом, не только сдержала натиск оккупантов, но и начала наносить контрудары, выбивать агрессора с украинской земли. Защищая и свою свободу, и те самые демократические ценности, на которых зиждется Евросоюз", – подчеркивает эксперт.

Исходя из всего этого, продолжает он, в Европе уже не обращают внимания на российские заявления и угрозы, которые выглядят всё более истерично.

"Европейцы увидели истинное обличие (морду зверя) России и истинное лицо Украины. Стремительно развенчиваются мифы касательно силы россиян и слабости украинцев. В реалиях всё оказалось с точностью наоборот, – отмечает Тарас Семенюк. – Ну, а Буча, Мариуполь и многие другие города, где "вторая армия мира" зарекомендовала себя как армия насильников, убийц гражданского населения, мародеров – окончательно показали Россию как государство варваров, государство военных преступников. А на позицию варваров (и тут я с Михаилом Подоляком абсолютно согласен) никто в цивилизованном мире не будет обращать внимания. Их просто будут уничтожать".

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