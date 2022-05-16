РФ отказалась от масштабного «котла» на востоке, – Институт изучения войны

Российская армия вероятно отказалась от выполнения первоочередной цели, которую ставил перед собой Кремль. На Донбассе российские войска больше не будут бросать все силы, чтобы взять в оцепление ВСУ от Донецка до Изюма. Приоритет для россиян – захват всей Луганской области. Именно на выполнение этой задачи будут брошены все силы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны.

Российские войска. Фото: DW

Американские аналитики считают, что российское командование будет внимательно изучать, как можно выиграть битву за Северодонецк. Также россияне будут атаковать украинских защитников, которые сосредоточены в восточной части Донецкой области. Россияне пытаются уже сейчас атаковать Северодонецк с севера и юга.

Военные эксперты считают, что провальные попытки военных РФ форсировать Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное. Также россияне больше не ставят задачей № 1 взятие Славянска. Продвижение к Славянску из Изюма фактически застопорилось.

Информацию о том, что россияне пытаются любым способом захватить Северодонецк, подтвердил и во время общенационального телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко, отметив, что по другим направлениям у российских войск полный провал и им не удается выполнить поставленные задачи.

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