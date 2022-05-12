РФ не способна захватить ключевые города Украины – Минобороны Британии

Огромные потери в боях под Харьковом заставили Москву вывести свои подразделения из Харьковской области для того, чтобы провести реорганизацию и пополнить свои силы. Такой шаг есть ярким подтверждением того, что Россия сегодня не имеет возможности оккупировать ключевые города в Украине. Харьков изначально считался тем городом, захват которого были приоритетом для Кремля. Но в итоге российские военные столкнулись с ожесточенным сопротивлением местного населения, чего изначально не ожидали. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Танки. Фото из открытых источников

В ведомстве подтвердили информацию Генштаба ВСУ о том, что украинские войска продолжают вести активное наступление в сторону украинской границы в Харьковской области, атакуя россиян на север от Харькова.

В Британии считают, что Россия не смогла одновременно вести наступление на Донбассе и в Харьковской области. Выбрав своим приоритетом масштабное наступление на Донбассе, подразделения российской армии, которые были переброшены под Харьков остались без поддержки и вынуждены были отступать. Они оказались уязвимыми для мобильных и высокомотивированных ВСУ.

По информации Минобороны Великобритании, России в первый месяц войны действительно удалось практически окружить Харьков, но удержать и закрепить этот успех россияне не смогли. В итоге, вынуждены были отвести свои войска, которые понесли большие потери.

В ведомстве прогнозируют, что после доукомплектации выведенные из-под Харькова российские подразделения будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец и дальше они будут выполнять задачи по прикрытию основных сил РФ, сосредоточенных под Изюмом.

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