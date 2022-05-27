РФ начала шантаж голодом в обмен на снятие санкций: как этому помешать и разблокировать порты Украины

Советник президента Украины Олег Устенко в комментарии американскому изданию Newsweek обвинил рф том, что они изначально планировали блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы оказывать давление на Запад и использовать "еду как оружие". Это доказывают заявления и лично путина, и представителей росМИДа. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с угрозой голода, украинскими портами и российским шантажом.

Морские порты. Фото: из открытых источников

Для преодоления санкционных ограничений угроза голода является хорошим инструментом и рф начала его использовать

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский поясняет:

"Мне кажется, что следует начать с вопроса "мирового продовольственного кризиса", вернее угрозы его возникновения. Об этом уже много говорят, в том числе звучали соответствующие заявления со стороны ООН. Говоря об угрозе "продовольственного кризиса", в первую очередь, речь идет о поставках зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, гречиха, рис и так далее). Украина и рф входят в группу ТОП-экспортеров зерновых культур. При этом рф входит в ТОП-5, а Украина в ТОП-10 по экспорту пшеницы. По итогам 2020-2021 года общий объем экспорта зерновых двух государств составил порядка 87 миллионов тонн".

По словам эксперта, в структуре ООН существует организация с названием "Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций" (ФАО). Она ежегодно публикует данные по состоянию продовольственного баланса в мире (остатки на начало периода + ожидаемый урожай – потребление = остатки на конец периода). Официально опубликованный прогноз на 2021-2022 год имеет позитивный баланс остатков на конец периода 2021-2022 аграрного года в 855,9 миллионов тонн зерновых. Этот прогноз опубликован в мае текущего года.

"То есть, – отмечает Юрий Смелянский, – прогнозируется позитивный баланс остатков в размере 855,9 миллионов тонн зерновых, а совокупный объем экспорта из Украины и рф порядка 87 миллионов тонн. Чуть более 10% прогнозируемого остатка на конец периода. О каком голоде идет речь?".

Эксперт считает, что речь идет о двух аспектах, которые касаются рыночных отношений и войны.

"Во-первых, рынок всегда реагирует на любой событие, которое потенциально может отразиться на каком-то сегменте рынка. Экономические санкции в отношении рф, блокирование экспорта из украинских портов, захват экономических украинских грузов в Черном море (рейдерство). То есть нанесение экономического ущерба Украине, как элемента ведения боевых действий, – акцентирует Юрий Смелянский. – Во-вторых, любая война состоит из элементов. Обычно выделяют: непосредственно боевые действия или противостояние вооруженных сил; идеологическая война или противостояние идеологий; информационная война или противостояние информационных потоков; дипломатическая война или противостояние дипломатических служб (степени дипломатического влияния); экономическая война или противостояние экономических потенциалов".

Война – это очень дорогое мероприятие и для ее ведения (особенно в длительном периоде) нужна мощная экономика как инструмент ресурсного обеспечения для ведения войны, подчеркивает эксперт. При этом задача каждой из противоборствующих сторон – ослабить экономический потенциал противника. То есть, лишить его возможности для ресурсного обеспечения ведения войны. Экономические санкции – один из инструментов экономической войны. Другим инструментом является уничтожение экономической инфраструктуры противника. Еще один из инструментов захват экономических ресурсов противника.

"В период Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создал министерство экономической войны, основной задачей которого был подрыв экономического потенциала Германии. Международное сообщество, принуждая руководство рф прекратить захватническую войну в Украине, ввело против рф экономические санкции. Какие бы "позитивные" заявления ни делала рф про "искандеры и санкции", на самом деле санкции – серьезный удар с накапливающимся эффектом по минимизации ресурсных возможностей для ведения войны. В том числе это касается и экспорта зерновых, как одного из самых стабильных источников поступления валютной выручки", – отмечает Юрий Смелянский.

Украина прекрасно знает, как россия ведет экономическую войну. Не раз испытывали. "Молочные войны", "газовый шантаж", ограничения на экспорт кондитерских изделий и так далее, напоминает эксперт. По его словам, инструменты экономической войны рф использовала против Украины многократно для достижения своих политических целей контроля над нашей страной.

"Ведя экономическую войну против Украины сегодня, рф получила на оккупированных территориях доступ к украинским элеваторам с общим потенциалом одновременного хранения зерновых в объеме более 6 миллионов тонн. Оккупанты начали экспортировать украденное украинское зерно. Уже имеются случаи отказа со стороны Ливии, Египта и других государств покупать украденное зерно. Плюс санкции в целом. Источник поступления валютной выручки для россии теряется. Голод – это страшно. Украина знает об этом на собственном историческом опыте. Для преодоления санкционных ограничений угроза голода является хорошим инструментом. И рф начала его использовать. Через дипломатическое влияние, через "друзей россии", через прямые обращения к государствам интересантам (например, государства Африки). Не страшно, если "угрозу голода" используют для принуждения рф к деоккупации всей суверенной территории Украины. Страшно, если "угрозу голода" используют для принуждения Украины к позорному миру через территориальные и другие уступки агрессору", – резюмирует Юрий Смелянский.

Единственная возможность относительно быстрого решения проблемы – устраивать продовольственные конвои под прикрытием военно-морских сил стран НАТО

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен, что первоначальный план путина состоял не в блокаде украинский портов, а в их занятии. Одесса, Николаев также были в списке. С созданием условной Новороссии или включением их позже в состав рф.

"Но, когда не пошел план "А", плана "Б" – не было. И оккупанты по наитию пробуют – так или иначе – разные варианты. В том числе – использовать мировой страх касательно возможных проблем с продовольствием и перспективами глобального голода в ряде стран. И россияне эти сейчас шантажируют весь мир", – поясняет аналитик.

По его словам, сразу было ясно, что Кремль пойдет таким методом, когда не получилось захватить Николаев, Одессу, Киев, Харьков.

"Потому что шантаж – основное оружие россии. Она "продает" решение проблем. Сперва создает проблемы, а потом помогает или хотя бы не мешает их решать. За какие-то "печеньки". Именно такая стратегия, времен СССР, с приходом к власти путина используется россией", – рассказывает Виктор Бобыренко.

Он считает, что единственная возможность относительно быстрого решения проблемы – устраивать продовольственные конвои под прикрытием военно-морских сил стран НАТО, имеющих выход в Черном море.

"Это Румыния, Болгария, Турция. Учитывая, что Босфор сейчас закрыт и корабли той же Великобритании или тех же Штатов зайти сюда не могут. Следует пустить тральщики, провести разминирование – и сопровождать танкеры с зерном из украинских портов к местам назначения, – поясняет Виктор Бобыренко. – У нас же не вывезены миллионы тон зерна прошлогоднего урожая. А мы надеемся в июле-августе собрать новый урожай. И есть прогнозы, что сможем взять около 70% от прошлогоднего урожая. Что совсем неплохо, учитывая временно потерянный контроль над частью южных и восточных территорий, на отсутствие посевной в ряде регионов из-за боевых действий. Но решения надо принимать быстро, чтобы не было потом мучительно больно… Всему миру".

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