РФ и США начали переговоры без Украины: Буданов ответил, ждать ли мира

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Кравцев Сергей
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта. В противном случае о достижении мира говорить очень сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Кирилл Буданов сделал в интервью "Defence24".
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Руководителю ГУР задали вопрос о его отношении к мирным американо-российским переговорам без прямого участия Украины, и считает ли он, что такие переговоры приведут к длительному и справедливому решению конфликта.
Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов отметил, что Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии.
По его словам, данное сотрудничество носит явно двусторонний и взаимовыгодный характер.
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