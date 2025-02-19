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РФ и США начали переговоры без Украины: Буданов ответил, ждать ли мира

Глава ГУР считает, что окончательных и эффективных переговоров между РФ и Украиной не избежать

сегодня, 11:15
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Кравцев Сергей

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта. В противном случае о достижении мира говорить очень сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Кирилл Буданов сделал в интервью "Defence24".

РФ и США начали переговоры без Украины: Буданов ответил, ждать ли мира

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Руководителю ГУР задали вопрос о его отношении к мирным американо-российским переговорам без прямого участия Украины, и считает ли он, что такие переговоры приведут к длительному и справедливому решению конфликта.

"Окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта", — заявил Буданов в ответ.

Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов отметил, что Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии.

"Будем честны – без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", — сказал он. 

По его словам, данное сотрудничество носит явно двусторонний и взаимовыгодный характер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса.

Ранее "Комментарии" писали — Трамп упреком в адрес Киева ответил, почему Украины не было на переговорах в Саудовской Аравии.




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