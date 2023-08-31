Резникова отправят в отставку в ближайшее время: нардеп рассказал, кто придет на его место

История с возможной отставкой министра обороны Алексея Резникова имеет давнюю историю, но не имеет логического завершения. Теперь же в сети снова появилась информация о том, что Алексей Резникова отправят в отставку, причем в самое ближайшее время. Должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Сообщается, что парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе. Но Резников без работы не останется. Якобы он уже рассматривается на должность посла Украины в Великобритании. На место уже есть кандидат.

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Как отмечает ряд СМИ, самый вероятный кандидат на место Резникова – нынешний глава ФГИУ Рустем Умеров. В частности, на этой неделе президент Украины Зеленский встречался с ним по результатам работы фонда. Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.

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