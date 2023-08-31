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Резникова отправят в отставку в ближайшее время: нардеп рассказал, кто придет на его место

Нардеп Ярослав Железняк отмечает, что Резникова отправят в отставку уже в ближайшее время

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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История с возможной отставкой министра обороны Алексея Резникова имеет давнюю историю, но не имеет логического завершения. Теперь же в сети снова появилась информация о том, что Алексей Резникова отправят в отставку, причем в самое ближайшее время. Должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Резникова отправят в отставку в ближайшее время: нардеп рассказал, кто придет на его место

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Сообщается, что парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе. Но Резников без работы не останется. Якобы он уже рассматривается на должность посла Украины в Великобритании. На место уже есть кандидат.


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Как отмечает ряд СМИ, самый вероятный кандидат на место Резникова – нынешний глава ФГИУ Рустем Умеров. В частности, на этой неделе президент Украины Зеленский встречался с ним по результатам работы фонда. Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона сделал ряд интересных заявлений. Так, он отметил, если Украина сможет минимизировать жертвы, то готова воевать в долгую по примеру Израиля. Пояснил, почему мы не переносим основные боевые действия на территорию России. Рассказал, на какие гарантии безопасности от партнеров рассчитывает наша страна. Признался, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, а также – что не планирует, вопреки призывам Запада, проводить выборы во время войны. О чем говорят эти заявления? Какие позитивные и негативные моменты есть в данном интервью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Обсуждения

--

сегодня, 10:50

В отставку и все? А кто отвечать за яйца по 17 грн. будет. Или народ ему судья будет. Тварь, наворовал денег, теперь и в отставку можно.


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