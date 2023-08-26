Кого нужно отстранить от власти – по кому Зеленский обещает ряд решений

Во время традиционного вечернего обращения 25 августа президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, предупредил, что на следующей неделе будут законодательные решения по чиновникам и людям, которые думают не о государстве, а о собственной выгоде, при этом ослабляя державу. Что это могут быть за решения? Кто сейчас особенно ослабляет державу? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Разумнее менять весь несвежий и беспомощный Кабинет министров

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин акцентирует, что внутренняя повестка (экономика) сильно отстает от внешней (дипломатия).

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"Скорее всего, разумнее менять весь несвежий и беспомощный Кабинет министров, – считает он. – Но война вносит свои жесткие требования. И всё же – ждем эффективных решений от президента Зеленского и главнокомандующего Залужного".

Скорее всего, стоит ожидать новые законопроекты по борьбе с коррупцией

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

"Одним из тех, кто явно ослабляет ситуацию в Украине (и кого вряд ли уберут) является председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он известен своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы. Тут даже речь не столько о персоне Гетманцева, сколько о всей той структуре, которая обеспечивается подготовку законопроектов, идущих под его именем и обеспечивающих подпись президента под ними".

Скорее всего, продолжает эксперт, будут принимать новые законопроекты по борьбе с коррупцией. В обществе – огромный на это запрос.

"Не знаю, видит ли президент Зеленский социологию (предполагаю, что – видит), но он явно ощущает настроения общества. Это у него традиционно хорошо получалось. Потому и создал "Квартал", который играл на сатире. Зеленский очень тонко всегда чувствовал общество. Это его сила, гениальность, на которых он стал успешным шоуменом, а потом и выиграл президентские выборы. И, ощущая соответствующий запрос украинского общества и явные претензии по тому же поводу со стороны Запада, он, думаю, будет делать нечто по борьбе с коррупцией. Какие-то ужесточения наказаний, массовые отставки, репрессии", – поясняет Андрей Еременко.

Результат, по его мнению, будет половинчатый. Просто потому, что полностью устранить причину коррупции президент не сможет, поясняет эксперт.

"Вряд ли он начнет менять руководство Офиса президента. Или же ключевых людей из близкого круга как тот же Тищенко. Что тот уже только не нарушал, на чем только не попадался — и ничего. Но средний и ниже среднего коррупционные уровни попытаются показательно почистить. Что уже неплохо", – считает Андрей Еременко.

Он также обращает внимание на развернувшуюся информационную кампанию касательно "неправильных" трат местных бюджетов.

С одной стороны, местные бюджеты — дело местных властей, напоминает эксперт. И только им решать, куда и что тратить. С другой — когда во время войны в десятый раз перекладывают брусчатку, это вызывает вопросы.

"Так что могут начаться определенные действия против местных властей. И тут есть серьезный риск, – предупреждает Андрей Еременко. – Через определенные решения центр может попытаться ограничить местное самоуправление. Что создает угрозу отката децентрализации. Когда города получают деньги напрямую, это всегда раздражает центр… Как бы то ни было, но, предполагаю, что все решения будут направлены на то, чтобы усилить власть президента. И это будет ошибкой".

Нужно заняться теми, кто саботирует финансирование армии, кто способствует массовому разворовыванию и нецелевому использованию средств

По мнению основателя "Студии Здравого Смысла", предпринимателя, общественного деятеля Павла Себастьяновича, кого нужно устранить от власти – известно всем украинцам, которые так или иначе сталкиваются с госаппаратом.

"Речь о тех, кто саботирует финансирование армии, кто способствует массовому разворовыванию и нецелевому использованию средств. Во время войны цель одна — победить! И даже, если по законам мирного времени бюджетные средства должны были направляться на мирные цели, сегодня эти законы должны быть срочно переписаны. Первая кандидатура на увольнение — глава НБУ Пышный. Гениальная схема, начатая его предшественником Шевченко (с повышением ставки до 25% и выплатой 23% годовых по депозитным сертификатам), вымыла из экономики более 400 млрд грн. Они сейчас заморожены в НБУ", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что по депсертификатам выплачено за время войны более 150 млрд грн процентов в пользу банков.

"Представьте, сколько дронов и других вооружений можно было закупить на эти деньги! – призывает Павел Себастьянович. – Вторая и третья фигура, которые просятся на выход – это пресловутый Гетманцев и министр финансов Марченко. Они закрыли глаза на контрабанду, на вымывание из бюджета фиктивного НДС на общую сумму по информации временной следственной комиссии ВРУ, более 100 млрд грн. И это за время войны! Прикрывая (в смысле "крышую") подобные схемы, эти два персонажа заблокировали десятки тысяч промышленных предприятий, способных производить вооружения".

Кроме того, свой пост должен покинуть премьер-министр Шмыгаль, считает эксперт. По его мнению, глава Кабмина в любой момент может прекратить вакханалию с закатыванием в асфальт и велодорожки миллиардов грн местных бюджетов. Но не прекращает, хоть подобные полномочия ему даны законом о военном положении.

"А наш министр обороны Резников "яйцапосемнадцать" должен возглавить эту колону уволенных и взятых под стражу, – уверен Павел Себастьянович. – Все названные мной персоны должны объяснить мотивы своих действий. Это не может быть случайность, что друзья-юристы полностью заблокировали экономику Украины. Правоохранительная система должна дать ответ на этот вопрос. Если же президент Зеленский ограничится мелкими фигурами типа военкомов — значит это очередная имитация бурной деятельности".

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