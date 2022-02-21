Резников рассказал, кого боевики "ЛДНР" начали брать в заложники

В ОРДЛО фактически началась принудительная мобилизация мужчин. Парней и мужчин из ОРДЛО буквально "захватили в заложники". В их адрес поступают угрозы, запугивания, к некоторым применяются пытки. Против тех, кто отказывается брать в руки оружие, применяется сила. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр отметил, всеобщую мобилизацию, объявленную оккупационными администрациями, можно сравнить с тем, как берут в плен. Людей фактически ставят пред фактом – либо брать в руки оружие и идти воевать, либо оказаться перед риском, что они будут признаны украинскими шпионами и тогда с ними будет совсем другой разговор.

Фактически слова Алексея Резникова подтвердил в Twitter журналист Алексей Мацука. Он заявил, что ни о каком добровольном выборе сознательно идти воевать против украинской армии и речи не идет. Все, кто остался на временно оккупированной территории, понимают, какие на самом деле цели преследует Пушилин и компания.

Фактически доходит до того, что люди прячутся по подвалам от группировок Пушилина, которые просто пытаются отлавливать мужчин. Улицы тоже опустели, мужчины без надобности стараются не выходить.

Читайте также на портале "Комментарии" – глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия панически убегает от открытого разговора в ТКГ, срывая заседания третий раз подряд. Своим отказом принимать участие в переговорах российская сторона фактически блокирует работу ТКГ, где должны обсуждаться ключевые вопросы о мире на Донбассе.

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