logo

BTC/USD

37643.32

ETH/USD

2622.63

LTC/USD

108.87

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Резников рассказал, кого боевики "ЛДНР" начали брать в заложники
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников рассказал, кого боевики "ЛДНР" начали брать в заложники

По словам министра, "добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе"

сегодня, 13:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В ОРДЛО фактически началась принудительная мобилизация мужчин. Парней и мужчин из ОРДЛО буквально "захватили в заложники". В их адрес поступают угрозы, запугивания, к некоторым применяются пытки. Против тех, кто отказывается брать в руки оружие, применяется сила. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами.

Резников рассказал, кого боевики "ЛДНР" начали брать в заложники

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр отметил, всеобщую мобилизацию, объявленную оккупационными администрациями, можно сравнить с тем, как берут в плен. Людей фактически ставят пред фактом – либо брать в руки оружие и идти воевать, либо оказаться перед риском, что они будут признаны украинскими шпионами и тогда с ними будет совсем другой разговор.

Фактически слова Алексея Резникова подтвердил в Twitter журналист Алексей Мацука. Он заявил, что ни о каком добровольном выборе сознательно идти воевать против украинской армии и речи не идет. Все, кто остался на временно оккупированной территории, понимают, какие на самом деле цели преследует Пушилин и компания.

Фактически доходит до того, что люди прячутся по подвалам от группировок Пушилина, которые просто пытаются отлавливать мужчин. Улицы тоже опустели, мужчины без надобности стараются не выходить.

Читайте также на портале "Комментарии" – глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия панически убегает от открытого разговора в ТКГ, срывая заседания третий раз подряд. Своим отказом принимать участие в переговорах российская сторона фактически блокирует работу ТКГ, где должны обсуждаться ключевые вопросы о мире на Донбассе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!