Резников заявил, что Россия панически убегает от открытого разговора в ТКГ

Россия фактически саботирует переговоры в рамках ТКГ по Донбассу. Своими действиями Москва демонстрирует, что она панически боится переговоров и просто убегает от них. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время общения с представителями СМИ высказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр объяснил, что РФ уже три раза подряд избегала переговоров.

"Они (Ред. россияне) панически убегают от открытого разговора. Вчера заседание так же не состоялось", — сообщил Алексей Резников.

Отметим, позиция России, которая постоянно блокирует возобновление работы ТКГ, выглядит как минимум странной, учитывая заявление, которое сделал канцлер Германии Шольц на пресс-конференции с президентом РФ Путиным. Тогда Олаф Шольц заявил, что во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским тот пообещал ему, что как только ТКГ возобновит работу Украины не будет выступать против того, чтобы рассмотреть ряд законопроектов относительно предоставления особого статуса для Донбасса, а также относительно проведения выборов в ОРДЛО. Фактически это те требования, которые постоянно выставляла Россия Украине. И вот теперь, когда Украина готова работать в ТКГ и обсуждать важные для Кремля вопросы, Путин даёт команду блокировать работу ТКГ и идет на обострение ситуации на востоке Украины.

Также отметим, что заседания ТКГ начали инициировать от начала новой фазы обострения, впрочем, РФ отказывалась. По последней информации, якобы во время телефонного разговора президента Франции Макрона с президентом РФ Путиным первому удалось уговорить второго возобновить работу ТКГ и сделать все для прекращения обстрелов на Донбассе.





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