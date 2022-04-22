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Резников рассказал, что нужно Украине, чтобы выбить россиян за несколько месяцев

Министр обороны Украины считает, что пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится на Украине

сегодня, 11:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина очень сильно нуждается в тяжелом вооружении, а также в полном эмбарго на российскую нефть и газ. Если западные союзники пойдут на встречу Украине, то освободить оккупированные российскими войсками территории вполне реально за несколько месяцев. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на статью министра обороны Алексея Резникова для "NYT".

Резников рассказал, что нужно Украине, чтобы выбить россиян за несколько месяцев

Алексей Резников. Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Глава Минобороны отметил, тяжёлое вооружение нужно Украине для того, чтобы не только обороняться, но и контрнаступать, освобождая свои территории. При этом Алексей Резников отметил, что он точно знает, что это вооружение можно получить очень оперативно. Главное – желание отдельных стран пойти на такой шаг. Если западные союзники Украины примут такое решение и максимально быстро направят тяжелое вооружение, то тем самым они покажут всему миру, что не боятся противостоять злу. Второе, в чем нуждается Украина для того, чтобы дать отпор агрессору – это полное эмбарго на российскую нефть и газ, а также – масштабные санкции против российской банковской системы и торговли. Когда Россия окажется в полнейшей изоляции, тогда вести войну ей будет очень проблемно.

Министр подчеркнул, если Запад выполнит эти два условия, то война может закончится в течение нескольких месяцев тем, что оккупант будет выбит из территории Украины. Если же Запад не пойдёт на это, то военные действия затянутся, и Москва разрушит репутацию мировых лидеров, став примером для других тоталитарных режимов.

Алексей Резников предупредил, что в любой момент война может перекинуться и на другие страны Европы, потому что Путин не собирается останавливаться на Украине.

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Источник: http://https//www.wsj.com/articles/united-nations-un-security-council-enable-russian-brutality-ukraine-arming-bucha-massacre-rape-torture-genocide-arms-sales-nato-11650550857
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