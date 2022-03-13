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Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон

Министр обороны Украины вновь призвал НАТО закрыть небо над Украиной

сегодня, 11:32 comments1630
Автор:

Кравцев Сергей
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После атаки российских оккупационных войск по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) глава Минобороны Алексей Резников вновь обратился к партнерам в НАТО принять волевое решение и закрыть небо над Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом министр написал у себя в Twitter.

Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Говоря об атаке Москвы Международного центра поддержки мира и безопасности, расположенного недалеко от Львова, Алексей Резников напомнил союзникам Украины, что в центре работают иностранные инструкторы.

Ракетный удар по Яворивскому полигону Алексей Резников назвал новой невиданной ранее атакой России на мир и безопасность у самой границы ЕС-НАТО. Реакция западного мира на такой шаг со стороны России должна быть незамедлительной у уверенной.

Глава Минобороны призвал международных партнеров Украины немедленно принять меры и закрыть небо над Украиной, предотвратив в будущем атаки агрессора.

Отметим, на данный момент известно, что в результате атаки по Яворивскому полигону известно, что 9 человек погибли, еще 57 получили ранения. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента Украины заявили, что следующий раунд переговоров Украины и России может состояться только в том случае, если до того будут наработаны "юридические форматы". Встреча, ради самой встречи с пустыми разговорами уже никому не интересна и не нужна. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что решение о переговорах может быть принято ближайший день или два.



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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov
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