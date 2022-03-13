Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон

После атаки российских оккупационных войск по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) глава Минобороны Алексей Резников вновь обратился к партнерам в НАТО принять волевое решение и закрыть небо над Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом министр написал у себя в Twitter.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Говоря об атаке Москвы Международного центра поддержки мира и безопасности, расположенного недалеко от Львова, Алексей Резников напомнил союзникам Украины, что в центре работают иностранные инструкторы.

Ракетный удар по Яворивскому полигону Алексей Резников назвал новой невиданной ранее атакой России на мир и безопасность у самой границы ЕС-НАТО. Реакция западного мира на такой шаг со стороны России должна быть незамедлительной у уверенной.

Глава Минобороны призвал международных партнеров Украины немедленно принять меры и закрыть небо над Украиной, предотвратив в будущем атаки агрессора.

Отметим, на данный момент известно, что в результате атаки по Яворивскому полигону известно, что 9 человек погибли, еще 57 получили ранения.

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