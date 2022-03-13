У Зеленского рассказали, когда ждать четвертого раунда переговоров между Украиной и Россией

Смысла в проведении бессодержательных переговоров с РФ нет никакого. Поэтому четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией состоится только после того, как будут наработаны "юридические форматы". Такие механизмы могут быть наработаны в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Коммерсант" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Говоря о сроках проведения очередного раунда переговоров с российской стороной Подоляк отметил, что они могут пройти уже ближайшие дни. Все зависит от того, как быстро будут наработаны "юридические форматы". Ориентировочно на это дается 2 дня.

Советник главы ОП высказал мнение, что встречи ради встречи уже никому не нужны. Нужны предметные договорённости, а не просто сами беседы. Все вопросы уже оговорены и теперь стоит задача то, о чем говорилось во время предыдущих раундов переговоров, упаковать в какие-то юридические форматы.

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