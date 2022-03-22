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Резников обратился к жителям ОРДЛО, рассказав, для чего их мобилизуют в российскую армию

Министр обороны предупредил, что скоро количество убитых пойдет на тысячи, призвав жителей Донбасса сохранить жизнь

сегодня, 12:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, призвав людей всеми возможными способами избегать мобилизации в оккупационную российскую армию, чтобы не становиться расходным материалом противника во время попыток оккупировать остальную часть территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Резников написал на своей странице в соцсети Facebook.

Резников обратился к жителям ОРДЛО, рассказав, для чего их мобилизуют в российскую армию

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

В своем посте Алексей Резников акцентировал внимание, что обращается именно к жителям временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. 

По словам министра, Кремль под прикрытием пропагандистских слоганов о том, что России нужно "защитить народ Донбасса" развязал полномасштабную войну против Украины. Теперь уже жители Донбасса и сами прекрасно понимают, какие на самом деле планы поставило перед собой руководство России и чем вообще обернулась эта "защита".

Алексей Резников отметил, люди прекрасно знают, что российские оккупанты сорвали с работы обычных людей и бросили их под пули, используя, как щит и расходный материал. 

Глава Минобороны отметил, что Россия лишь увеличивает масштабы мобилизации на временно оккупированных территориях, требуя от людей идти воевать против ВСУ. К тому же украинские защитники все чаще берут в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и заставили идти воевать. 

Резников подчеркивает, ужасает и то, что погибшие, которых оккупанты мобилизовали в свою армию, даже не числятся, как потери российской армии в войне против Украины. Они идут, как расходный материал. Сейчас погибших сотни, а вскоре счет пойдет на тысячи.

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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/372419218227769
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