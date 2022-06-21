Резкое похолодание сразу на 10 градусов: где будет холоднее всего

До вторника практически по всей стране стояла знойная жара. Но с 21 июня в Украине начнет существенно холодать. Для кого-то придет долгожданная прохлада и дожди. Так в западных регионах пометка на термометре не подымится выше +24°. Стоит также ожидать на западе, севере и в центре Украины дожди с грозами. В северных областях Украины также похолодает до +23°. Пройдут дожди. В остальной же части страны и дальше будет стоять жара. Температура воздуха будет удерживаться на уровне +30°. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дождь. Фото: из открытых источников

В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°, гроза.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +20°.

В Луцке — небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.

В Тернополе 21 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +18°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник — небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.

В Виннице будет +11°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +32°, небольшая облачность.

В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.

В Одессе 21 июня — небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове — ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+25°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке — небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +31°.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские власти просят жителей Херсона не терять и дня – немедленно уезжать из оккупированного города, даже соглашаясь на предложение оккупантов выехать в аннексированный Крым.





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