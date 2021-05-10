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Резкий спад новых случаев COVID: статистика на 10 мая

Наибольшее количество случаев - в Днепропетровской области

сегодня, 08:45
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 10 мая в стране зафиксировали 2817 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID диагностировали у 159 детей и 31 медработника. Такую информацию министр обнародовал в Facebook.

Резкий спад новых случаев COVID: статистика на 10 мая

Статистика коронавируса - фото из открытых источников

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки были госпитализированы  1414 пациентов, смогли побороть заболевание  9002 граждан, зафиксировано 119 случаев смертей от последствий коронавирусного заболевания. 

Наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Киевской и Харьковской областях. 

За все время пандемии на территории страны COVID обнаружили у 2 122 327 человек, а также зафиксировали 46 512 летальных случаев. 

Напомним, что Индия, ставшая новым эпицентром коронавирусного заболевания, все еще устанавливает трагические рекорды по заболевшим и умершим пациентам. Многие страны с ужасом наблюдают за распространением "индийского" штамма по миру и прогнозируют дальнейшее развитие ситуации.

По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, украинцем тоже следует готовиться к тяжелым последствиям "индийской" вариации коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" писал, что два льва в сафари-парке Этава в северном индийском штате Уттар-Прадеш дали положительный результат на COVID-19. Образцы были отправлены на анализ после того, как у обоих львов обнаружили высокую температуру.

Власти штата отмечают, что животные во время болезни находились в стабильном состоянии и за их здоровьем регулярно следили.



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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