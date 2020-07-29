Режим тишины на Донбассе: боевики пошли на провокацию

Фото: УНИАН

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7 часов утра среды, 29 июля, остается полностью контролируемой. За текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. Режим тишины стороны сегодня соблюдают.

Как отмечается, за прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы. Выстрел был неприцельным и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских защитников в результате вражеского выстрела нет.

Следует в очередной раз подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов открыть огонь в ответ.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, есть ли угроза наступления России на Украину со стороны оккупированного Крыма и готовы ли украинские армейцы отбивать вражескую атаку.

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