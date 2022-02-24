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Резервисты всей Украины массово пошли в военкоматы после указа – главнокомандующий ВСУ

Залужный поблагодарил резервистов и заверил, что украинская армия образца 2022 года отличается от той, что была в 2014-м

сегодня, 00:50
Автор:

Ольга Чародий
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный объявил, что по всей Украине резервисты начали образовывать очереди в территориальные центры комплектования и социальной поддержки после издания соответствующего указа о призыве. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Залужный поблагодарил резервистов и заверил, что украинская армия образца 2022 года отличается от той, что была в 2014-м. Бойцы ВСУ, как отметил главнокомандующий, закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы.

Резервисты всей Украины массово пошли в военкоматы после указа – главнокомандующий ВСУ

Резервисты - фото из открытых источников

"Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы", — заявил Валерий Залужный.

Он также добавил, что в настоящее время существует потребность в усилении и прикрытии разных регионов Украины с Востока, Севера и Юга, поэтому каждый человек в рядах сил обороны важен.

“ВСУ – это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены”, – заметил Залужный.

Напомним, наши земляки, чтобы защитить свое государство от российского вторжения, могут помогать военнослужащим и волонтерам по-разному. Стать участниками отрядов территориальной обороны, а кое-кто сам   готов пойти на линию фронта, чтобы воевать с оккупантами. О необычном патриотическом порыве   украинского подростка, который хочет воевать вместе с бойцами ВСУ, рассказал боевой офицер Анатолий Штефан. Это сообщение он   обнародовал в социальных сетях. Военнослужащий обнародовал скрины сообщений подростка, которому исполнится 14 лет с представителями одной боевой бригады.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257407119905707
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