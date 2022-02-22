Хотел стать добровольцем: 14-летний школьник попросился в ряды ВСУ

Молодой человек хотел стать добровольцем (фото из открытых источников)

Наши земляки, чтобы защитить свое государство от российского вторжения, могут помогать военнослужащим и волонтерам по-разному. Стать участниками отрядов территориальной обороны, а кое-кто сам готов пойти на линию фронта, чтобы воевать с оккупантами. О необычном патриотическом порыве украинского подростка, который хочет воевать вместе с бойцами ВСУ, рассказал боевой офицер Анатолий Штефан. Это сообщение он обнародовал в социальных сетях.

Военнослужащий обнародовал скрины сообщений подростка, которому исполнится 14 лет с представителями одной боевой бригады.

Школьник писал военнослужащим, спросив в чате, возможно ли и ему быть в рядах защитников. Он рассказал, что мечтает стать в ряды разведчиков. Относительно своего возраста, он убежден, что, как только началась российско-украинская война, был маленьким, а теперь стал "достаточно взрослым", чтобы бороться с врагом.

Представители ВСУ ответили юному добровольцу. Они попросили его усердно учиться в своей школе. А когда будет иметь желание, достигнув 18-летнего возраста, будет возможность служить по контракту в профессиональной украинской армии, став военным.

Будущий разведчик был очень доволен полученным ответом и искренне пожелал солдатам ВСУ хорошим вечером и вернуться живыми домой.

"В тот момент, когда Московия разгоняет панику! В тот момент, когда она хочет запугать! Реальная переписка молодого патриота с одной из официальных страниц наших боевых бригад. Это и есть Украина! Нас не сломать некому!" – подчеркнул боевой офицер в своем сообщении.

Пользователи в социальных сетях были тронуты этой патриотической готовностью мальчика помочь своей стране. Под публикацией тысячи "лайков". Соотечественники оставляют искренние слова в адрес будущего солдата и выражают пожелания, чтобы рос здоровым, распространяют призыв поздравить его с 14-летием 23 февраля. Еще благодарны семье, воспитывающей храбреца и патриота. Отмечают, что, имея таких защитников, Украина будет непобедимой.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что действительно происходит на Донбассе и чего стремится Россия .

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