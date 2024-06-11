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Рейтинг сильнейших паспортов мира: кто лидирует

Путешествие без границ: ТОП паспортов для мировых путешественников

сегодня, 12:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В июне 2024 г. итальянский паспорт был признан сильнейшим среди паспортов стран Европейского Союза, обеспечивая своим гражданам возможность безвизового въезда в 107 стран мира. Данная информация была доказана по данным индекса паспортов VisaGuide.

Рейтинг сильнейших паспортов мира: кто лидирует

Самые мощные паспорта ЕС в июне 2024 года

Вслед за Италией, среди лучших паспортов ЕС расположились Испания и Франция, обеспечивающие доступ в 106 и 104 страны соответственно. По рейтингу, итальянский паспорт лишь немного уступает лидеру глобального списка – Сингапуру, обладающему рекордным количеством безвизовых стран – 159.

Рейтинг паспортов оценивается в зависимости от количества стран, в которые их владельцы могут путешествовать без необходимости визы, а также от количества стран, требующих специального разрешения. В топ-10 также вошли паспорта Венгрии, Австрии, Ирландии, Нидерландов, Бельгии и Швейцарии, что свидетельствует о высоком уровне визовой свободы, обеспечивающей принадлежность к ЕС.

Сингапурский паспорт остается на первой строчке мощнейших в мире в течение четырех месяцев подряд, позволяя своим гражданам почти беспрепятственное передвижение по всей планете.

В список стран, требующих получения визы при въезде для сингапурских граждан, входят такие государства, как Египет, Саудовская Аравия и Кувейт, а также сложные с точки зрения безопасности регионы, как Афганистан и Сирия.

Напомним, что в современном мире возможность быстро получить гражданство привлекает многих переехавших за границу по разным причинам — от личных до профессиональных. В этом обзоре мы рассмотрим пять стран, где можно получить паспорт только через пять лет , исходя из официальных иммиграционных политик.



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Источник: https://zakordon.24tv.ua/italiyskiy-pasport-viyavivsya-naysilnishim-yevropi-chervni-hto_n2573421
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