Рейсы из Украины в Эстонию резко отменили: в авиакомпании назвали причину

Вид на Старый город Таллина. Фото: Shutterstock

Самолеты из Украины в Эстонию пока летать не будут. Все рейсы венгерская авиакомпания Wizz Air временно приостановила из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Украине. Об этом пишет ERR.

Пустить первые самолеты в Таллин из Киева, Львова и Харькова смогли лишь 30 июля. Но уже через день компания пересмотрела свое решения, учитывая рекомендации эстонской стороны. Эстония может возобновить авиасообщение только с теми странами, где кумулятивное число инфицированных за последние две недели не превышает 25. На прошлой неделе в Украине этот показатель был на уровне 24,5. Но уже сейчас он увеличился и превысил допустимое число. По данным издания кумулятивное число достигло 28. Именно поэтому рейсы и решили отменить.

А вот рейсы в Минск, наоборот, возобновили. В Беларуси коэффициент заболеваемости сейчас на уровне 21,6 и поэтому Эстония может принимать самолеты с этой страны.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за пандемии коронавируса многие украинцы решили вообще отказаться от отпуска в 2020 году. Чтобы узнать, сколько таких, социологи провели специальный опрос. Одной из главных причин отказа от отдыха стало отсутствие денег.

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