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Стало известно, сколько украинцев отменили отдых этим летом

Согласно новому соцопросу, украинцы отказываются от отпусков не только из-за страха заразиться коронавирусом

сегодня, 10:37
Автор:

Елена Волкова
Стало известно, сколько украинцев отменили отдых этим летом

Более четверти украинцев отказались от отдыха этим летом. Об этом со ссылкой на опрос исследовательского центра сообщили в эфире “Сниданка с “1+1”.

Согласно соцопросу, в основном, украинцы отказываются от отпуска из-за того, что пандемия коронавируса сказалась на их финансовом положении: около 40% респондентов признались, что испытывают трудности с деньгами. 18% признались, что никуда не поехали этим летом именно из-за страха заразиться коронавирусом. Еще 13% респондентов отказались от отпуска из-за различных семейных обстоятельств, а 10% - из-за проблем на работе. А вот из-за закрытых границ дома осталось лишь 4% украинцев.

Ранее мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса испанская экономика переживает кризис, в связи с чем значительно подорожал отдых на местных курортах. Эксперты говорят о том, что на восстановление туризма Испании уйдет минимум четыре года, в течение которых гостей страны будут ждать высокие цены и ограниченный выбор услуг.


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