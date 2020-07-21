Туроператоры рассказали, насколько подорожает отдых в Испании

Из-за пандемии коронавируса испанская экономика переживает кризис, в связи с чем значительно подорожал отдых на местных курортах. Эксперты говорят о том, что на восстановление туризма Испании уйдет минимум четыре года, в течение которых гостей страны будут ждать высокие цены и ограниченный выбор услуг. Об этом пишет DW.

В Испании пока не называют количество гостей, которые посетили страну в 2020-м. Однако, как отмечает газета Periodico, в обычно самом посещаемом туристами городе страны - Барселоне - работают лишь 20% гостиниц, да и те загружены не полностью. Аналогичная ситуация сейчас в Мадриде, на курортах Валенсии и Андалузии. Кроме того, по данным Организации владельцев ресторанов, кафе и баров, из 300 000 заведений, имевшихся в Испании до пандемии, уже разорилось 60 000 и еще 25 000 намерены закрыться в августе.

Члены Ассоциации туроператоров Испании Exceltur убеждены, что процесс восстановления может занять до 4 лет. И все это время туристов в Испании будет ждать ограниченный выбор услуг и высокие цены. К примеру, уже сейчас цены в ресторанах в Испании выросли в среднем на 6,3%, а в отелях - до 5%. Эксперты говорят, что причина этому - расходы на внедрение новых санитарных норм, подорожание продуктов, а также попытки бизнесменов компенсировать свои убытки за счет клиентов. Отметим, что пока Испания, как и другие страны ЕС, для украинцев закрыта.

Напомним, карантинные ограничения в странах Евросоюза продолжают смягчаться. Так, испанские власти решили приоткрыть границы для туристов, правда, с определенными условиями.

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