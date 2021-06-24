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Решение суда подтверждает: ректор НАУ Максим Луцкий не причастен к делу "Терра-банка"

В Национальном авиационном университете информацию, дискредитирующую ректора Максима Луцкого назвали заказной

сегодня, 12:43
Автор:

Станислав Молчанов

Как сообщает "КП в Украине", появившаяся ранее в интернете информация о якобы причастности реактора Киевского Национального авиационного университета Максима Луцкого к делам "Терра-Банка" является неправдивой. Такие выводы журналисты строят на основании имеющегося решения суда.

Решение суда подтверждает: ректор НАУ Максим Луцкий не причастен к делу "Терра-банка"

Ректор НАУ Максим Луцкий. Фото: пресс-служба университета

Отметим, что Луцкому пытались вменить якобы незаконные действия бывшей администрации нынче обанкротившегося банка.

Однако, как следует из текста постановления №296/9191/17 от 9 января 2018 года, уголовное производство по "Терра-Банку" №12014000000000441 прокурор закрыл еще в 2017 году. 

Более того — в документе четко прослеживается, что нынешний ректор НАУ не был ни фигурантом этого расследования, ни, как сообщали неавторитетные источники, "подозреваемым лицом".

К слову, в Решении также указано, что постановление о закрытии производства пытались оспорить, однако суд признал его законным и в ходатайстве об отмене решения прокурора отказал. 

"В удовлетворении жалобы Горошинского Александра Александровича в интересах ОСОБА_2 на постановление о закрытии уголовного производства — отказать", — говорится в судебном документе. 

Как сообщает "КП в Украине", представители Национального авиационного университета назвали информацию, дискредитирующую Максима Луцкого, заказной. 

"Уже не первый раз кто-то пытается разогнать эту ложь. Вероятно, таким образом пытаются либо обратить на себя внимание, либо имеют другие цели. Но эту ложь легко проверить с помощью документов, даже тех, что имеются в публичных реестрах", — цитируют журналисты сотрудников медиа-центра университета, которые пообещали юридическую реакцию.

Напомним, Максим Луцкий стал ректором НАУ в январе текущего года после того, как выиграл выборы. Его поддержали более 63% голосующих. 

Также отметим, что, согласно информации портала "Корреспондент.нет", экс-ректору НАУ прокуратура г.Киева недавно вручила обвинительный акт в рамках расследования коррупционных схем и фактов незаконного увольнения сотрудников университета. 


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Источник: https://kp.ua/life/698973-delo-terra-banka-zakryto-esche-v-2017-hodu-sud-oproverh-obvynenyia-v-adres-maksyma-lutskoho
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