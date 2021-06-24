Решение суда подтверждает: ректор НАУ Максим Луцкий не причастен к делу "Терра-банка"

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Станислав Молчанов
Как сообщает "КП в Украине", появившаяся ранее в интернете информация о якобы причастности реактора Киевского Национального авиационного университета Максима Луцкого к делам "Терра-Банка" является неправдивой. Такие выводы журналисты строят на основании имеющегося решения суда.
Ректор НАУ Максим Луцкий. Фото: пресс-служба университета
Отметим, что Луцкому пытались вменить якобы незаконные действия бывшей администрации нынче обанкротившегося банка.
Однако, как следует из текста постановления №296/9191/17 от 9 января 2018 года, уголовное производство по "Терра-Банку" №12014000000000441 прокурор закрыл еще в 2017 году.
Более того — в документе четко прослеживается, что нынешний ректор НАУ не был ни фигурантом этого расследования, ни, как сообщали неавторитетные источники, "подозреваемым лицом".
К слову, в Решении также указано, что постановление о закрытии производства пытались оспорить, однако суд признал его законным и в ходатайстве об отмене решения прокурора отказал.
Как сообщает "КП в Украине", представители Национального авиационного университета назвали информацию, дискредитирующую Максима Луцкого, заказной.
Напомним, Максим Луцкий стал ректором НАУ в январе текущего года после того, как выиграл выборы. Его поддержали более 63% голосующих.
Также отметим, что, согласно информации портала "Корреспондент.нет", экс-ректору НАУ прокуратура г.Киева недавно вручила обвинительный акт в рамках расследования коррупционных схем и фактов незаконного увольнения сотрудников университета.
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