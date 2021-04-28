logo
Русский Українська

BTC/USD

54416.69

ETH/USD

2729.41

LTC/USD

255.33

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Дело «Терра-банка» закрыто еще в 2017 году: правоохранители опровергли информацию о подозрении Луцкому
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело «Терра-банка» закрыто еще в 2017 году: правоохранители опровергли информацию о подозрении Луцкому

В Национальном авиационном университете информацию о дискредитации ректора Максима Луцкого назвали заказной

28 апреля 2021, 19:57
Автор:

Станислав Молчанов

Как сообщил УНИАН, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий якобы оказался подозреваемым в уголовном производстве "Терра-Банка" №12014000000000441. Идентичную информацию опубликовали еще несколько СМИ, впрочем она не соответствует действительности, что подтверждает соответствующая публикация в Реестре судебных решений.

Дело «Терра-банка» закрыто еще в 2017 году: правоохранители опровергли информацию о подозрении Луцкому

Максим Луцкий. Фото: politrada

Документ под указанным номером, на который ссылаются журналисты, демонстрирует, что данное дело было закрыто прокурором еще в 2017 году. Соответственно, ректор НАУ Луцкий не может быть в нем "подозреваемым лицом".

Кроме того, как говорится в Решении, постановление о закрытии производства пытались оспорить, но суд признал его законным и в ходатайстве об отмене решения прокурора отказал.

"В удовлетворении жалобы Горошинского Александра Александровича в интересах ОСОБА_2 на постановление о закрытии уголовного производства — отказать", — говорится в судебном документе.

Дело «Терра-банка» закрыто еще в 2017 году: правоохранители опровергли информацию о подозрении Луцкому - фото 2

В Национальном авиационном университете информацию о дискредитации Максима Луцкого назвали заказной, уточнив, что сам ректор находится сейчас в командировке в Казахстане.

Напомним, Максим Луцкий стал ректором НАУ в январе текущего года после того, как выиграл выборы. Его кандидатуру поддержали более 60% голосующих.

В интервью "Главкому" Луцкий связывал попытки своей дискредитации в СМИ с прежней администрацией вуза. Экс-ректор Исаенко, по его словам, таким образом пытался оказывать давление на коллектив, а еще прибегал к блокированию админзданий НАУ, нанимая для этого "титушок".

По данным "Вестей", бывший ректор НАУ Исаенко был досрочно уволен по обвинению в возможных коррупционных схемах на якобы закупках и зачислении студентов в НАУ. Также ему вменяют незаконное увольнение сотрудников вуза, о чем сказано на официальном сайте университета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ