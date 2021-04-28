Дело «Терра-банка» закрыто еще в 2017 году: правоохранители опровергли информацию о подозрении Луцкому

Как сообщил УНИАН, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий якобы оказался подозреваемым в уголовном производстве "Терра-Банка" №12014000000000441. Идентичную информацию опубликовали еще несколько СМИ, впрочем она не соответствует действительности, что подтверждает соответствующая публикация в Реестре судебных решений.

Максим Луцкий. Фото: politrada

Документ под указанным номером, на который ссылаются журналисты, демонстрирует, что данное дело было закрыто прокурором еще в 2017 году. Соответственно, ректор НАУ Луцкий не может быть в нем "подозреваемым лицом".

Кроме того, как говорится в Решении, постановление о закрытии производства пытались оспорить, но суд признал его законным и в ходатайстве об отмене решения прокурора отказал.



"В удовлетворении жалобы Горошинского Александра Александровича в интересах ОСОБА_2 на постановление о закрытии уголовного производства — отказать", — говорится в судебном документе.





В Национальном авиационном университете информацию о дискредитации Максима Луцкого назвали заказной, уточнив, что сам ректор находится сейчас в командировке в Казахстане.

Напомним, Максим Луцкий стал ректором НАУ в январе текущего года после того, как выиграл выборы. Его кандидатуру поддержали более 60% голосующих.

В интервью "Главкому" Луцкий связывал попытки своей дискредитации в СМИ с прежней администрацией вуза. Экс-ректор Исаенко, по его словам, таким образом пытался оказывать давление на коллектив, а еще прибегал к блокированию админзданий НАУ, нанимая для этого "титушок".

По данным "Вестей", бывший ректор НАУ Исаенко был досрочно уволен по обвинению в возможных коррупционных схемах на якобы закупках и зачислении студентов в НАУ. Также ему вменяют незаконное увольнение сотрудников вуза, о чем сказано на официальном сайте университета.

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