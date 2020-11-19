Решение Степанова о карантине выходного дня спровоцировало рост «аптечного алкоголизма», – Чорновил

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Станислав Молчанов
Введение карантина
выходного дня в Украине способствует распространению среди населения аптечного
алкоголизма, заявил политолог Тарас Чорновил. Об этом он сказал в эфире телеканала
"Прямий".
По мнению эксперта,
ограничение доступа к традиционному алкоголю в выходные дни вынуждает
неблагополучных украинцев употреблять в немедицинских целях аптечные спиртовые
настойки, которые являются безрецептурными и в режиме 24/7 продаются во всех
аптеках.
Ранее Тарас Чорновил
уже заявлял,
что количество "аптечных
алкоголиков" в Украине начало резко расти в период пандемии, а введение карантина выходного дня
может усугубить ситуацию.
Как сообщалось,
озвучен прогноз по ситуации с коронавирусом
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