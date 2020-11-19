Решение Степанова о карантине выходного дня спровоцировало рост «аптечного алкоголизма», – Чорновил

Введение карантина выходного дня в Украине способствует распространению среди населения аптечного алкоголизма, заявил политолог Тарас Чорновил. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямий".

По мнению эксперта, ограничение доступа к традиционному алкоголю в выходные дни вынуждает неблагополучных украинцев употреблять в немедицинских целях аптечные спиртовые настойки, которые являются безрецептурными и в режиме 24/7 продаются во всех аптеках.

"Та же настойка боярышника: мы смеемся с России, где население спивается боярышником, а у нас люди не меньше злоупотребляют настойкой глода. Представьте себе, что объем продаж медицинских настоек на сегодня в Украине составляет 10% объемов продаж водки. Тема аптечного алкоголизма у нас очень болезненна. Инициируя карантин выходного дня, министра Степанов зарабатывает на людском горе", — заявляет Чорновил.





Ранее Тарас Чорновил уже заявлял, что количество "аптечных алкоголиков" в Украине начало резко расти в период пандемии, а введение карантина выходного дня может усугубить ситуацию.

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