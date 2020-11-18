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Коронавирус в Украине: чего ожидать зимой

Радуцкий заявил, когда можно надеяться на завершение пандемии коронавируса

сегодня, 16:22
Автор:

Таисия Ерохина

Зимой Украине следует готовиться к росту случаев инфицирования коронавирусом. Об этом говорит в интервью председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, которое размещено на сайте партии "Слуга народа".

Коронавирус в Украине: чего ожидать зимой

"Украина ожидает увеличения количества заболеваний в зимний период — как, собственно, и весь мир. Но государство делает все, чтобы пережить новый "шторм"", — говорит Радуцкий.

По его словам, ожидать финал пандемии можно только тогда, когда завершится разработка и регистрация вакцины и начнется вакцинация населения. Парламентарий утверждает, что Украина держит этот вопрос на контроле, чтобы одной из первых получить вакцину.

Как пояснил Радуцкий, разработан законопроект для того, чтобы быстро, до 5 дней, зарегистрировать вакцину. Это должно позволить ускорить процесс прививки граждан из групп риска: медиков и пожилых людей.

Как сообщалось, народные депутаты проголосовали за то, чтобы украинцев об усилении карантинных мероприятий предупреждали заранее — как минимум за неделю.


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Источник: https://sluga-narodu.com/mykhaylo-radutskyy-pro-covid-19/?fbclid=IwAR00tyEVZ2tvRkZW4M7PHyAM8AdXWN1Na5wWq3tgGlk3Ee8lEY0AqwqUacQ
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