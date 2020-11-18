Коронавирус в Украине: чего ожидать зимой

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Таисия Ерохина
Зимой Украине следует готовиться к росту случаев инфицирования коронавирусом. Об этом говорит в интервью председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, которое размещено на сайте партии "Слуга народа".
По его словам, ожидать финал пандемии можно только тогда, когда завершится разработка и регистрация вакцины и начнется вакцинация населения. Парламентарий утверждает, что Украина держит этот вопрос на контроле, чтобы одной из первых получить вакцину.
Как пояснил Радуцкий, разработан законопроект для того, чтобы быстро, до 5 дней, зарегистрировать вакцину. Это должно позволить ускорить процесс прививки граждан из групп риска: медиков и пожилых людей.
Как сообщалось, народные депутаты проголосовали за то, чтобы украинцев об усилении карантинных мероприятий предупреждали заранее — как минимум за неделю.
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