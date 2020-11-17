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Украинцев будут за неделю предупреждать об усилении карантинных мероприятий

Нардепы поддержали идею заблаговременно информировать граждан Украины об усилении карантина

сегодня, 14:45
Автор:

Таисия Ерохина

Народные депутаты проголосовали за то, чтобы украинцев об усилении карантинных мероприятий предупреждали заранее. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

Украинцев будут за неделю предупреждать об усилении карантинных мероприятий

Так, на заседании 17 ноября парламентарии поддержали проект постановления о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усиления, №4320.

Изменения предусматривают, во-первых, что правительство в случае введения ограничительных мер должно обнародовать соответствующее решение об этом не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия. Во-вторых, за неделю до начала действия двух и более указанных мероприятий надо проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены (приняты) для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении и тому подобное.

Напомним, правительство хочет усовершенствовать карантин выходного дня. В Кабмине высказались, планируют ли отменить ограничения по субботам и воскресеньям.


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Источник: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/1465
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