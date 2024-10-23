Ремонт дороги на границе с Польшей: на каком пункте пропуска будут пробки

Стартуют ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия на одном из ключевых пунктов пропуска на границе – "Рава-Русская – Гребенное". Обновление дорожного покрытия может повлиять на движение транспорта. Водителям и перевозчикам советуют учесть возможные задержки при планировании поездок. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Очередь из фур. Фото из открытых источников

Начало ремонта: что нужно знать

Ремонтные работы, стартующие 24 октября на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное", будут направлены на полную замену дорожного покрытия. Это важный шаг для улучшения качества пересечения границы, но при проведении работ могут возникать временные неудобства.

Продолжительность работ и возможные задержки

Обновление покрытия будет продолжаться до двух недель. В этот период возможны задержки движения как для грузового, так и легкового транспорта на въезде в Украину. Гражданам и перевозчикам рекомендуется тщательно планировать свои путешествия во избежание неудобств или по возможности выбирать другие пункты пересечения.

Напомним, польская сторона увеличивает количество ограничений при пересечении границы со стороны Украины. Состоялось временное закрытие пункта пропуска. Также пограничники отметили, что, по предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году. К гражданам обратились с просьбой учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинцы продолжают выезжать за границу. В Госпогранслужбе сообщили, что из Украины за сутки выбыли 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проехали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки въехали 35 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждане Украины.