logo

BTC/USD

66409.63

ETH/USD

2504.14

LTC/USD

69.52

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ремонт дороги на границе с Польшей: на каком пункте пропуска будут пробки
commentss НОВОСТИ Все новости

Ремонт дороги на границе с Польшей: на каком пункте пропуска будут пробки

С 24 октября стартуют ремонтные работы, которые могут повлиять на движение транспорта в пункте пропуска

23 октября 2024, 17:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Стартуют ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия на одном из ключевых пунктов пропуска на границе – "Рава-Русская – Гребенное". Обновление дорожного покрытия может повлиять на движение транспорта. Водителям и перевозчикам советуют учесть возможные задержки при планировании поездок. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Ремонт дороги на границе с Польшей: на каком пункте пропуска будут пробки

Очередь из фур. Фото из открытых источников

Начало ремонта: что нужно знать

Ремонтные работы, стартующие 24 октября на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное", будут направлены на полную замену дорожного покрытия. Это важный шаг для улучшения качества пересечения границы, но при проведении работ могут возникать временные неудобства.

Продолжительность работ и возможные задержки

Обновление покрытия будет продолжаться до двух недель. В этот период возможны задержки движения как для грузового, так и легкового транспорта на въезде в Украину. Гражданам и перевозчикам рекомендуется тщательно планировать свои путешествия во избежание неудобств или по возможности выбирать другие пункты пересечения.

Напомним, польская сторона увеличивает количество ограничений при пересечении границы со стороны Украины. Состоялось временное закрытие пункта пропуска. Также пограничники отметили, что, по предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году. К гражданам обратились с просьбой учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинцы продолжают выезжать за границу. В Госпогранслужбе сообщили, что из Украины за сутки выбыли 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проехали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки въехали 35 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждане Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/do-uvagi-gromadian-ta-mizhnarodnikh-pereviznikiv-1824
Теги:

Новости

Все новости