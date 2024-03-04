Рекордный экспорт через Черное море: более 8 млн. тонн продукции отправлено из Украины

В феврале этого года Украина совершила значительный прорыв в сфере агроэкспорта, удалось экспортировать более 8 миллионов тонн продукции через Черное море, из которых 5 миллионов тонн составила агропродукция.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, поделился этой новостью, подчеркнув, что февральские показатели являются лучшим результатом с момента начала полномасштабного вторжения.

"Мы видим, что бизнес активно прокладывает свои логистические маршруты через Черное море, пользуясь созданными условиями безопасности и доверия", – отметил Марчук.

Украинская аграрная отрасль, несмотря на вызовы войны, продолжает показывать высокую адаптивность и способность к восстановлению, гарантируя не только внутреннее обеспечение продовольствием, но и вклад в мировую продовольственную безопасность. Марчук также отметил важность Черного моря как основного маршрута для весеннего экспорта, особенно в контексте необходимости вывоза около 30 миллионов тонн зерновых культур перед началом нового маркетингового года, который стартует с 1 июля 2024 года.

"Это важно, потому что в условиях переходных остатков, которые мы имеем перед началом нового маркетингового года, который начнется с 1 июля 2024, нам еще нужно экспортировали около 30 миллионов тонн зерновых культур", — пояснил он.

Напомним, что россияне считают одной из самых серьезных своих неудач тот факт, что у Украины есть выход к Черному морю , заявил Андрей Рыженко. По его словам, оккупанты ставят себе задачу его полностью перекрыть.