logo

BTC/USD

66694.38

ETH/USD

3572.55

LTC/USD

90.47

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Рекордный экспорт через Черное море: более 8 млн. тонн продукции отправлено из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордный экспорт через Черное море: более 8 млн. тонн продукции отправлено из Украины

В настоящее время необходимо экспортировать около 30 миллионов тонн зерновых культур

сегодня, 18:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В феврале этого года Украина совершила значительный прорыв в сфере агроэкспорта, удалось экспортировать более 8 миллионов тонн продукции через Черное море, из которых 5 миллионов тонн составила агропродукция.

Рекордный экспорт через Черное море: более 8 млн. тонн продукции отправлено из Украины

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, поделился этой новостью, подчеркнув, что февральские показатели являются лучшим результатом с момента начала полномасштабного вторжения.

"Мы видим, что бизнес активно прокладывает свои логистические маршруты через Черное море, пользуясь созданными условиями безопасности и доверия", – отметил Марчук.

Украинская аграрная отрасль, несмотря на вызовы войны, продолжает показывать высокую адаптивность и способность к восстановлению, гарантируя не только внутреннее обеспечение продовольствием, но и вклад в мировую продовольственную безопасность. Марчук также отметил важность Черного моря как основного маршрута для весеннего экспорта, особенно в контексте необходимости вывоза около 30 миллионов тонн зерновых культур перед началом нового маркетингового года, который стартует с 1 июля 2024 года.

"Это важно, потому что в условиях переходных остатков, которые мы имеем перед началом нового маркетингового года, который начнется с 1 июля 2024, нам еще нужно экспортировали около 30 миллионов тонн зерновых культур", — пояснил он.

Напомним, что россияне считают одной из самых серьезных своих неудач тот факт, что у Украины есть выход к Черному морю , заявил Андрей Рыженко. По его словам, оккупанты ставят себе задачу его полностью перекрыть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/v-lyutomu-chornim-morem-vdalosya-eksportuvati-ponad-8-mln-tonn-produktsiyi-denis-marchuk/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости