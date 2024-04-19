Рекордные показатели мошенничества в Украине: анализ 2024 года

В первом квартале 2024 года в Украине было открыто более 24 тысяч уголовных дел по статье 190 "Мошенничество". Это количество на 20% превышает показатели за аналогичный период прошлого года и является самым высоким за последние 12 лет. Такие данные предоставил сервис "Опендатабот", опираясь на информацию от Генеральной прокуратуры Украины.

В Украине стало больше мошенников

Среднемесячная активность в сфере регистрации дел о мошенничестве значительно увеличилась: если в прошлом году в месяц регистрировалось около 7 тысяч таких производств, то в текущем — уже 8 тысяч. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял всего 2 тысячи дел в месяц.

Не все дела доходят до суда, что также характеризует текущее состояние правосудия. В начале 2024 года в суд было направлено лишь 3,4 тысячи дел, что составляет 14% от общего числа зарегистрированных производств. Это существенное увеличение по сравнению с 10% прошлого года и значительное падение по сравнению с 19% в 2021 году.

Эксперты связывают это с увеличением активности мошенников в интернет-пространстве, а также с ухудшением экономической ситуации, которая заставляет преступников искать новые способы незаконного обогащения.

Напомним, что услуги продажи и приобретения товаров через интернет пользуются спросом. На специализированных сервисах объявлений продавцы предлагают как новый товар, так и бывший в употреблении. Продать и купить можно почти все, детские товары, товары для дома, для спорта, развлечений, лечения – и это далеко не полный список предложений. Однако, заказывая товар через интернет, есть риск натолкнуться на мошенников. Портал "Комментарии" узнал, как площадка для размещения объявлений OLX обнаруживает и предупреждает мошенничество