"Легкие" деньги: Как в OLX борются с мошенниками

Услуги продажи и приобретения товаров через интернет пользуются спросом. На специализированных сервисах объявлений продавцы предлагают как новый товар, так и бывший в употреблении. Продать и купить можно почти все, детские товары, товары для дома, для спорта, развлечений, лечения – и это далеко не полный список предложений. Однако, заказывая товар через интернет, есть риск натолкнуться на мошенников. Портал "Комментарии" узнал, как площадка для размещения объявлений OLX обнаруживает и предупреждает мошенничество.



Как не попасть на крючок мошенников

В OLX подтвердили, что сервис привлекает большое внимание пользователей, ставящих целью получить "легкие" деньги.

“Администрация сервиса не является экспертным учреждением и не имеет возможности утверждать относительно причастности тех или иных пользователей к мошенничеству. Вместе с тем, компания пытается ограничить активность пользователей, целью которых является введение в заблуждение обычных пользователей сервиса”, — рассказали в компании.

Также отметили, что аккаунты таких пользователей могут заблокировать и промаркировать соответствующим образом. Эти меры помогают автоматизировать борьбу с ними в будущем.

В борьбе с вероятными мошенниками компания ввела дополнительные услуги и соответствующие алгоритмы работы. Для обеспечения безопасных сделок между пользователями была введена услуга OLX Доставка. "Это позволяет избежать перевода денег в неизвестность покупателю, а продавец не потратит средства за доставку товара, если покупатель откажется от товара", — пояснили в компании.

Также проводится анализ имеющихся критериев поведения пользователей. Специалисты выделяют комбинацию наиболее подозрительных и создают модели на базе машинного обучения, блокирующие активность пользователей автоматически. Менее подозрительные попадают на анализ к специалистам.

"Также мы приобщаем пользователей к помощи с поиском подозрительных объявлений или другой активности через жалобы на объявления или аккаунты", — уточнили в компании.

Что касается наиболее распространенных мошеннических схем, то в компании выделили следующие:

предоплата – до сих пор привычный способ заключения сделки между продавцом и покупателем. Злоумышленники пытаются обманом получить деньги потенциальной жертвы, заранее требуя уплатить определенную сумму за товар или услугу,

фишинг – выманивание персональных или конфиденциальных данных пользователя. Таким образом злоумышленники пытаются обманом узнать пароли, данные банковских карт и т.п.

некачественный товар – нередко мошенники, чтобы получить средства жертвы, предоставляют поддельные, низкокачественные или непригодные для использования товары или услуги. Это может касаться электроники, одежды, медицинских продуктов или БАДов, ремонтных услуг, репетиторства и многого другого.

В компании подчеркнули: "Непрерывно напоминаем, что лучшая защита от мошенничества это осведомленность".

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