Реестр запрещенных сайтов: какие риски для украинцев несет эта инициатива

В пятницу, 8 июля, украинцам стало известно, что чиновники Совета нацбезопасности и обороны планируют заняться созданием реестра запрещенных сайтов. В Сети его уже прозвали "Укркомнадзором", по аналогии с российской организацией. "Комментарии" попросили экспертов оценить позитив и риски этой инициативы.



Реестр запрещенных сайтов: плюсы и минусы инициативы. Фото из открытых источников

"Важно понимать процедуру внесения сайтов в данный реестр"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов напоминает, что Украина с 2016 года вводила санкции против российских медиа и соцсетей. И блокировала их на своей территории.

"Те же "ВКонтакте", "Одноклассники", ряд медиа-ресурсов РФ благодаря этим санкциям значительно упали в рейтингах в Украине. Соответствующие решения вводились с подачи СНБО, указом президента. Сейчас обновленный СНБО говорит уже о реестре запрещенных сайтов. Но нет информации, какие сайты и за что туда попадут, каков критерий отбора. Если в ходе реализации такого решения будут санкции против российских и пророссийских медиа — это одно. Если же появится механизм, с помощью которого власть намерена бороться с оппозицией в Украине, устранять конкурентов — это совсем другое", — подчеркивает Александр Леонов.

Потому, акцентирует он, важно понимать процедуру внесения сайтов в данный реестр. И критерии, по которым они могут туда попасть.

"Лишь тогда можно предметно говорить — позитивным или негативным является появление такого реестра. А за общими словами о его создании могут скрываться весьма неприятные последствия, — предупреждает эксперт. — Чем-то это напоминает закон о деолигархизации, в котором зашита коррупционная схема: можно лично решать с тем или иным персонажем, попадет или нет в реестр. Вот и с реестром сайтов есть риск, что кто будет платить или проводить "правильную" (с точки зрения Офиса президента) политику, того в реестр не внесут. А кто не пойдет на такие условия — внесут. Кстати, со списками контрабандистов и санкциями против них была подобная ситуация. Почему-то одни в список и под санкции попали, а другие — нет".

"У власти будет большой соблазн использовать этот инструмент для преследования неугодных и оппозиционных СМИ"

Всё зависит от реализации этой идеи, считает политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий.

" Если она будет направлена исключительно против российских и де-факто российских сайтов, руководимых российской пропагандой, — то в этом может быть позитив , — отмечает эксперт . — Но дело в том, что в искренности Зеленского в этом вопросе много сомнений. У власти будет большой соблазн использовать этот инструмент для преследования неугодных и оппозиционных СМИ. Известно, что президент достаточно болезненно воспринимает критику".

По словам Александра Палия, до ситуации с санкциями против медиа Виктора Медведчука не было знаков того, что Зеленского всерьез беспокоит тема информационной безопасности. Потому активность власти в данном направлении настораживает.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем, по мнению экспертов, в Украине станет центр противодействия информации: работой на благо общества или попыткой в цензуру. Детали — в нашем материале.

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