Реестр запрещенных сайтов: какие риски для украинцев несет эта инициатива

В пятницу, 8 июля, украинцам стало известно,
что чиновники Совета нацбезопасности и обороны планируют заняться созданием реестра запрещенных сайтов. В Сети его уже прозвали "Укркомнадзором", по аналогии
с российской организацией. "Комментарии" попросили экспертов оценить позитив и
риски этой инициативы.
Реестр запрещенных сайтов: плюсы и минусы инициативы. Фото из открытых источников
"Важно понимать процедуру внесения сайтов в
данный реестр"
Исполнительный директор в Центре прикладных
политических исследований "Пента", политический эксперт Александр
Леонов напоминает, что Украина с 2016 года вводила санкции против российских
медиа и соцсетей. И блокировала их на своей территории.
"Те же "ВКонтакте", "Одноклассники", ряд
медиа-ресурсов РФ благодаря этим санкциям значительно упали в рейтингах в
Украине. Соответствующие решения вводились с подачи СНБО, указом президента.
Сейчас обновленный СНБО говорит уже о реестре запрещенных сайтов. Но нет
информации, какие сайты и за что туда попадут, каков критерий отбора. Если в
ходе реализации такого решения будут санкции против российских и пророссийских
медиа — это одно. Если же появится механизм, с помощью которого власть намерена
бороться с оппозицией в Украине, устранять конкурентов — это совсем другое", —
подчеркивает Александр Леонов.
Потому, акцентирует он, важно понимать
процедуру внесения сайтов в данный реестр. И критерии, по которым они могут
туда попасть.
"Лишь тогда можно предметно говорить —
позитивным или негативным является появление такого реестра. А за общими
словами о его создании могут скрываться весьма неприятные последствия, —
предупреждает эксперт. — Чем-то это напоминает закон о деолигархизации, в
котором зашита коррупционная схема: можно лично решать с тем или иным
персонажем, попадет или нет в реестр. Вот и с реестром сайтов есть риск, что
кто будет платить или проводить "правильную" (с точки зрения Офиса президента)
политику, того в реестр не внесут. А кто не пойдет на такие условия — внесут.
Кстати, со списками контрабандистов и санкциями против них была подобная
ситуация. Почему-то одни в список и под санкции попали, а другие — нет".
"У власти будет большой соблазн использовать
этот инструмент для преследования неугодных и оппозиционных СМИ"
Всё зависит от реализации этой идеи, считает политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий.
"Если
она будет направлена исключительно против российских и де-факто российских
сайтов, руководимых российской пропагандой, — то в этом может быть позитив, — отмечает эксперт. — Но дело
в том, что в искренности Зеленского в этом вопросе много сомнений. У власти
будет большой соблазн использовать этот инструмент для преследования неугодных
и оппозиционных СМИ. Известно, что президент достаточно болезненно воспринимает
критику".
По словам Александра Палия, до ситуации с
санкциями против медиа Виктора Медведчука не было знаков того, что Зеленского
всерьез беспокоит тема информационной безопасности. Потому активность власти в
данном направлении настораживает.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем, по мнению экспертов, в Украине станет центр противодействия информации: работой на благо общества или попыткой в цензуру. Детали — в нашем материале.
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