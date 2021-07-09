В Украине хотят открыть реестр запрещенных сайтов: что это значит

Украинским пользователям интернета, вероятно, следует готовиться к тому, что какие-то медиа могут стать недоступными в скором времени. К этому способно привести создание некого реестра запрещенных сайтов. По словам члена интернет-ассоциации Украины Максима Тульева, подобная инициатива была поддержана на совещании Совета нацбезопасности и обороны 8 июля.



В Украине может появиться реестр запрещенных сайтов. Фото из открытых источников

Тульев отметил, что находится в составе рабочей группы, которая должна заняться технической реализацией создания подобного ресурса.

"Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало", — подчеркнул специалист.

Также Максим Тульев отметил, что наличие такой перечень запрещенных сайтов является настоящей "калькой" на российский "Роскомнадзор", с помощью которого блокируются не только неугодные власти сайты, но и в свое время ограничивалась работа мессенджера Telegram.

Некоторые украинские СМИ уже отметили, что один из крупных операторов интернет-связи уже сообщили, что в "запретный" список может изначально попасть около четырех сотен сайтов.

Отметим, что первая информация о подобной идее появилась в Сети от того же Максима Тульева неделю назад, 1 июля. Тогда специалист на личной Facebook-сообщил, что с подобной инициативой к СНБО якобы обратились украинские операторы связи. Якобы наличие подобного реестра может помочь с удобством и более качественным подходом к блокировке запрещенных ресурсов

"Еще раз. Инициатива создания "Укрокомнадзора" — это не инициатива недобитых бандюков времен Януковича. Это инициатива участников рынка. Живите теперь с этим", — отметил тогда Тульев.

В комментариях к свежей публикации Тульева на Facebook уже разгорелось активное обсуждение подобной инициативы. Многие комментаторы искренне беспокоятся о вероятном появлении прямой цензуры в украинском интернете. Главным аргументом в обсуждении является наличие разницы между запретом на доступ к сайтам компаниям страны-агрессора, на которые наложены санкции, и реестром запрещенных ресурсов, куда, вероятно, могут внести любое "неугодное" украинское СМИ всего лишь по решению СНБО на основе "антиолигархического закона".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем, по мнению экспертов, в Украине станет центр противодействия информации: работой на благо общества или попыткой в цензуру. Детали — в нашем материале.

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