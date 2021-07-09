В Украине хотят открыть реестр запрещенных сайтов: что это значит

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Вечканова Елена
Украинским
пользователям интернета, вероятно, следует готовиться к тому, что какие-то
медиа могут стать недоступными в скором времени. К этому способно привести
создание некого реестра запрещенных сайтов. По словам члена интернет-ассоциации
Украины Максима Тульева, подобная инициатива была поддержана на совещании Совета
нацбезопасности и обороны 8 июля.
В Украине может появиться реестр запрещенных сайтов. Фото из открытых источников
Тульев
отметил, что находится в составе рабочей группы, которая должна заняться
технической реализацией создания подобного ресурса.
Также
Максим Тульев отметил, что наличие такой перечень запрещенных сайтов является
настоящей "калькой" на российский "Роскомнадзор", с помощью которого
блокируются не только неугодные власти сайты, но и в свое время ограничивалась
работа мессенджера Telegram.
Некоторые
украинские СМИ уже отметили, что один из крупных операторов интернет-связи уже
сообщили, что в "запретный" список может изначально попасть около четырех сотен
сайтов.
Отметим,
что первая информация о подобной идее появилась в Сети от того же Максима Тульева
неделю назад, 1 июля. Тогда специалист на личной Facebook-сообщил, что с подобной
инициативой к СНБО якобы обратились украинские операторы связи. Якобы наличие
подобного реестра может помочь с удобством и более качественным подходом к блокировке
запрещенных ресурсов
В
комментариях к свежей публикации Тульева на Facebook уже разгорелось активное
обсуждение подобной инициативы. Многие комментаторы искренне беспокоятся о
вероятном появлении прямой цензуры в украинском интернете. Главным аргументом в
обсуждении является наличие разницы между запретом на доступ к сайтам компаниям
страны-агрессора, на которые наложены санкции, и реестром запрещенных
ресурсов, куда, вероятно, могут внести любое "неугодное" украинское СМИ всего
лишь по решению СНБО на основе "антиолигархического
закона".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем, по мнению экспертов, в Украине станет центр противодействия информации: работой на благо общества или попыткой в цензуру. Детали — в нашем материале.
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