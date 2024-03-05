С середины февраля этого года в Украине заработал реестр под названием Оберег. Пограничники начали использовать новый инструмент, чтобы усилить противодействие незаконному выезду за границу. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Реестр "Оберег" в действии: пограничники обнаружили сотни подделок

В течение трех последних недель с помощью реестра "Оберег" пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы, используя поддельные документы. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов, что обеспечивает оперативный доступ к акту.



Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратимая. "Оберег" позволяет автоматизировать те процессы, которые раньше зависели от человеческого фактора", — отметила Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны по цифровизации, цифровым трансформациям и цифровому развитию.

Ранее для того чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, пограничникам приходилось контактировать непосредственно с представителями ТЦК и СП. Сейчас информацию по этому поводу можно проверить онлайн через реестр "Оберег" — в несколько кликов.

“Пограничники продолжают противодействовать попыткам незаконного пересечения границы как на "зеленом" участке, так и в пунктах пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения. Часть из них – это военно-учетные документы, якобы выданные в территориальных центрах комплектования. Именно поэтому налаживание действенного информационного обмена между реестром "Оберег" и базой данных Госпогранслужбы позволяет инспекторам более эффективно и быстро проводить проверку таких документов", – отметил помощник председателя Государственной пограничной службы – пресс-секретарь Андрей Демченко.

Напомним, что Государственная пограничная служба Украины опубликовала видеоролик, на котором камеры для обнаружения незаконного движения через границу зафиксировали стаю волков. Поэтому украинские пограничники сообщили об опасности для уклоняющихся, которые, возможно, хотят попытаться покинуть территорию Украины.