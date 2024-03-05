logo

BTC/USD

65229.75

ETH/USD

3678.23

LTC/USD

86.22

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Реестр "Оберег" в действии: пограничники обнаружили сотни подделок
commentss НОВОСТИ Все новости

Реестр "Оберег" в действии: пограничники обнаружили сотни подделок

Пограничники выявляют все больше поддельных документов на границе

сегодня, 19:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

С середины февраля этого года в Украине заработал реестр под названием Оберег. Пограничники начали использовать новый инструмент, чтобы усилить противодействие незаконному выезду за границу. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Реестр "Оберег" в действии: пограничники обнаружили сотни подделок

Реестр "Оберег" в действии: пограничники обнаружили сотни подделок

В течение трех последних недель с помощью реестра "Оберег" пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы, используя поддельные документы. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов, что обеспечивает оперативный доступ к акту.

Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратимая. "Оберег" позволяет автоматизировать те процессы, которые раньше зависели от человеческого фактора", — отметила Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны по цифровизации, цифровым трансформациям и цифровому развитию.

Ранее для того чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, пограничникам приходилось контактировать непосредственно с представителями ТЦК и СП. Сейчас информацию по этому поводу можно проверить онлайн через реестр "Оберег" — в несколько кликов.

“Пограничники продолжают противодействовать попыткам незаконного пересечения границы как на "зеленом" участке, так и в пунктах пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения. Часть из них – это военно-учетные документы, якобы выданные в территориальных центрах комплектования. Именно поэтому налаживание действенного информационного обмена между реестром "Оберег" и базой данных Госпогранслужбы позволяет инспекторам более эффективно и быстро проводить проверку таких документов", – отметил помощник председателя Государственной пограничной службы – пресс-секретарь Андрей Демченко.

Напомним, что Государственная пограничная служба Украины опубликовала видеоролик, на котором камеры для обнаружения незаконного движения через границу зафиксировали стаю волков. Поэтому украинские пограничники сообщили об опасности для уклоняющихся, которые, возможно, хотят попытаться покинуть территорию Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/03/05/reestr-oberig-dopomagae-prikordonnikam-viyavlyati-pidrobki-u-dokumentah-tczk-ta-sp/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости