Редакторы и владельцы украинских СМИ запустили гуманитарный проект: есть шанс найти ваших родных

Как сообщает портал "Комментарии", длится второй месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. За это время миллионам украинцев пришлось убегать от войны, покидая свои дома, ведь большое количество мирных украинских городов и сел превратились в зону боевых действий. В результате, большое количество украинцев потеряли связь с родственниками и близкими людьми.

Поиск пропавших людей. Фото: из открытых источников

Понимая весь трагизм ситуации, которая сложилась в Украине, ведущие СМИ страны решили не стоять в стороне всей той беды, которая происходит из-за войны и инициировали создание проекта по поиску пропавших людей "Найди близких".

Для того, чтобы наш родной человек нашелся с которым вы уже в течение длительного времени потеряли связь вам нужно предоставить всю информацию, которой владеете на данный момент.

За основу предлагается взять следующую форму обращения:

1. ФИО пропавшего;

2. Ваши контактные данные;

3. Фото пропавшего, описание особых примет;

4. Вероятное место последнего пребывания того, кого ищете.

В редакциях СМИ отмечают, что проект является волонтерским. Поэтому никакой оплаты за то, что ваше обращение будет отредактировано и размещено не будет.

Каждое СМИ может поддержать инициативу и присоединиться к волонтерскому делу. Координатором проекта стал заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.

Информацию о пропавших присылайте, пожалуйста, на электронную почту [email protected]

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