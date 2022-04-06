Редакторы и владельцы украинских СМИ запустили гуманитарный проект: есть шанс найти ваших родных

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Кравцев Сергей
Как сообщает портал "Комментарии", длится второй месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. За это время миллионам украинцев пришлось убегать от войны, покидая свои дома, ведь большое количество мирных украинских городов и сел превратились в зону боевых действий. В результате, большое количество украинцев потеряли связь с родственниками и близкими людьми.
Поиск пропавших людей. Фото: из открытых источников
Понимая весь трагизм ситуации, которая сложилась в Украине, ведущие СМИ страны решили не стоять в стороне всей той беды, которая происходит из-за войны и инициировали создание проекта по поиску пропавших людей "Найди близких".
Для того, чтобы наш родной человек нашелся с которым вы уже в течение длительного времени потеряли связь вам нужно предоставить всю информацию, которой владеете на данный момент.
За основу предлагается взять следующую форму обращения:
1. ФИО пропавшего;
2. Ваши контактные данные;
3. Фото пропавшего, описание особых примет;
4. Вероятное место последнего пребывания того, кого ищете.
В редакциях СМИ отмечают, что проект является волонтерским. Поэтому никакой оплаты за то, что ваше обращение будет отредактировано и размещено не будет.
Каждое СМИ может поддержать инициативу и присоединиться к волонтерскому делу. Координатором проекта стал заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.
Информацию о пропавших присылайте, пожалуйста, на электронную почту [email protected]
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