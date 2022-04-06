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В СМИ появилась карта тех стран, которые выступили за оккупантов, и тех, кто встал на сторону Украины

На стороне оккупантов – Беларусь, Сирия, Мьянма, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Венесуэла, Эритрея (Восточная Африка)

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Как информирует портал "Комментарии", рейтинговое издание The Economist на основе голосования в ООН опубликовало карту тех стран, которые выступили за оккупантов, и тех, кто стал на сторону правды и поддержал украинскую борьбу за суверенитет и независимость. В результате получился очень красноречивый список.

В СМИ появилась карта тех стран, которые выступили за оккупантов, и тех, кто встал на сторону Украины

Карта. Фото: The Economist

Среди тех, кто полностью поддержал оккупанта: Беларусь, Сирия, Мьянма, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Венесуэла, Эритрея (Восточная Африка).

Такой список сторонников России очень контрастирует со списком тех стран, которые поддержали Украину: Европа, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Австралия, Колумбия, США, Канада.

Страны, которые не попали ни в первый, ни во второй список, пытаются в войне России против Украины придерживаться нейтралитета, поддерживая попытки установить мир в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" – президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ООН сделать все возможное, чтобы в Украине снова восстановился мир. По мнению президента, это можно сделать, если исключить Россию из Совбеза ООН или же лишить страну-агрессора права вето. Президент отметил, если ни на первое, ни на второе в ООН не способны, то такая организация должна принять решение о самороспуске.

Также издание "Комментарии" сообщало — американский генерал Марк Милли спрогнозировал, что война в Украине не закончится в этом году. По меньшей мере, боевые действия могут продлиться несколько лет, если не десятилетия. При этом Милли отметил, что в войне в Украине активное участие будут принимать европейские союзники Киева, США и НАТО.


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Источник: https://www.economist.com/
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