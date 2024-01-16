Реально ли создание альянса Украины и Польши: как преодолеть разногласия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Польшу создать своеобразный альянс с Украиной для усиления позиции обеих стран в ЕС. Он также признал, что ситуация с экспортом зерна и блокировкой грузовиков на границе с Польшей разочаровывает. Каковы шансы на укрепление украино-польских отношений? Какие препоны следует убрать в этом ракурсе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Украина ничего не нарушает

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поясняет:

"Будем ждать приезда в Киев нового премьера Польши Дональда Туска, чтобы понимать, какие поляки привезут предложения относительно урегулирования ситуации. Но факт остается таким, что мы (Украина) ничего не нарушаем. Работаем в рамках торговых отношений, определяемых Европейской Комиссией".

По мнению эксперта, единственное, что эту ситуацию частично может разрешить – это гарантировать увеличение для Украины экспорта морем.

"Но для этого нужно усиливать вопросы безопасности в Черном море", – подчеркивает Денис Марчук.

Проблемы с нашим экспортом, блокирование границ сменили точки приоритетов

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что Польша могла бы стать нашим, скажем так, промоутером в Европе. От чего выгоду получили бы все.

"Украина и Польша при условии вступления нашей страны в ЕС обречены на определенный альянс. Потому что политические (а больше — экономические) интересы окажутся тогда очень схожи. И потребуют консолидированной позиции Киева и Варшавы. В эту орбиту может попасть и Литва", – отмечает эксперт.

По его мнению, Польша заинтересована в торговле, в сотрудничестве с Украиной не меньше, чем мы с ней. Это, поясняет Андрей Рязанцев, взаимосвязанные системы, которые годами работали, дополняя друг друга.

"Проблемы с нашим экспортом, блокирование границ несколько сменили точки приоритетов. Тем важнее как можно быстрее навести порядок в наших экономических отношениях. Не давая политическим моментам, на которые влияет российская пропаганда и российские деньги, влиять на урегулирование украино-польских взаимоотношений. Если удастся найти общую точки взаимовыгоды, мы лишь усилим экономику и Украины, и Польши. Эффект синергии никто не отменял", – заключает эксперт.

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