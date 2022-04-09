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Разворачивается битва за Донбасс: враг лихорадочно перебрасывает все, что может, на восток Украины

Оккупанты получают дополнительные силы в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине

сегодня, 08:57 comments1439
Автор:

Кравцев Сергей
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В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтверждают, что враг готовит масштабное наступление на востоке Украины. Главная цель не только весь Донбасс, но и Харьков, как ключевой город, который Кремлю очень важно взять. Как передает портал "Комментарии", об этом начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал в интервью каналу "CNN".

Разворачивается битва за Донбасс: враг лихорадочно перебрасывает все, что может, на восток Украины

Карта боевых действий в Украине. Фото: Думская

По информации украинской разведки, перегруппировка российских войск идет происходит в город Изюм, куда они заходят через белгородское направление. В Белгороде оккупанты восстанавливают свои силы и пополняют запасы и дальше уже пересекают украинскую границу.

Кирилл Буданов считает, что задача врага – это победа в битве за Мариуполь и Харьков, если эти два ключевых города окажутся под контролем российских оккупационных войск, тогда можно прогнозировать, что враг вновь попытается совершить второй рывок сторону Киева и попытаться оккупировать столицу Украины.

Отметим, в Генштабу ВСУ в утренней сводке уже подтверждают, что противник уже которые день подряд проводит безуспешные попытки взять ряд населенных пунктов на Донецком направлении. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь. Но силы ООС не дают ни малейшего шанса противнику пойти вперед.

Читайте также на портале "Комментарии" — Денис Монастырский рассказал, как оккупанты скрывали следы своих пыток над людьми на Киевщине. Следователям и криминалистам понадобится немало времени, чтобы раскрыть все преступления российских военных.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-08-22/h_6b9e2402ce3c8574868b2a2576202339?fbclid=IwAR0Qw2QONguwUDJCsAbHyjhX-BEWz_j9W34NJU-P2iKhxgZZ9C5qaXdfEE0
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