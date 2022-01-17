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Развестись в Украине стало дороже: какие сейчас расценки

Ставка судебного сбора выросла из-за повышения прожиточного минимума

сегодня, 09:15
Автор:

Людмила Слободенюк
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Развод – это всегда решение не только тяжелое психологически, но и удар по собственному кошельку. С 1 января в Украине вырос прожиточный минимум и соответственно немало налогов, в том числе и ставка судебного сбора стала выше. Сколько придется платить в суде при разводе, посчитали "Комментарии".

Развестись в Украине стало дороже: какие сейчас расценки

Цена развода в Украине в 2022 году. Фото из открытых источников

Итак, дешевле всего расстаться будет, если у супругов нет ни детей, ни имущественных претензий друг к другу. Здесь все просто. Развод происходит там, где и заключался брак, то есть в ЗАГСе и будет стоить всего 8 гривен и 50 копеек.

А вот во всех остальных случаях придется идти в суд. А здесь с 1 января 2022 ставка судебного сбора выросла почти на 100 гривен. Сама регистрация иска обойдется в 992,40 грн. Это 0,4% от прожиточного минимума.

Обратите внимание, что каждое исковое требование оформляется отдельно и требует уплаты пошлин. То есть дополнительно придется оплатить раздел имущества. Отдельно – вопрос касающийся детей – алименты, факт проживания с одним из родителей. Поэтому стоимость развода автоматически умножается с каждым требованием на 992,40 грн.

Что касается раздела имущества, то есть еще один важный момент — цена такого иска высчитывается в зависимости от того, какую сумму вы собираетесь делить. То есть к этой сумме в 992,40 прибавляется еще 1% стоимости имущества. Таким образом, если вы хотите поделить имущество, которое стоит 300 тысяч гривен, сначала нужно заплатить 3000 грн плюс стоимость иска 992,40. При этом налог не может составлять более 7443 грн.

Обратите внимание, что если вы рассчитали размер пошлины и ставки судебного сбора, то это нужно оплатить таким образом, чтобы у вас обязательно осталась квитанция. Иначе суд может не защитать эту проплату.

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Источник: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/1
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