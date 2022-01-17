Кибератака на Украину: в Microsoft рассказали подробности собственного расследования

В Microsoft обнародовали предварительные выводы собственного расследования кибератаки, которую совершили неизвестные на Украину в ночь с 13 на 14 января. В компании уверены, что этот случай может угрожать всему миру, поскольку использованный вирус применился впервые и имеет непредсказуемые последствия. Об этом пишет издание BBC, передают "Комментарии".

Microsoft расследует кибератаку на Украину. Фото из открытых источников

В Microsoft официально сообщили, что хакеры во время атаки использовали вирусное программное обеспечение, замаскированное под программы-вымогатели. Однако никакого выкупа вирус не требовал, а наоборот, выводил из строя устройства, где его активировали. То есть его целью было уничтожить главную загрузочную запись и содержимое файлов. В настоящее время вирусная программа была найдена в десятках пораженных систем и их может быть значительно больше, поскольку расследование не завершено. Также в Microsoft отметили, что такие хакерские действия не похожи на всех тех, за которыми следит компания. А это вызывает у них беспокойство.

"Возможно, этим вредоносным программным обеспечением было заражено больше организаций, и количество пораженных организаций может возрасти. Мы будем продолжать сотрудничество с сообществом кибербезопасности, чтобы выявлять цели и жертвы и помогать им. Мы уже создали и развернули средства защиты для этого вредоносного программного обеспечения в защите Microsoft" 365 Defender Endpoint Detection (EDR) и антивирус (AV) везде, где эти продукты развернуты как локально, так и в облаке. Сейчас продукты и службы Microsoft больше не уязвимы к таким атакам", - говорится в сообщении компании.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров подтвердил, что все же некоторые сайты получили повреждения.

"Хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых подверглись вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было, и не могло быть, это не реестры", — заверил Федоров.

Между тем секретарь СНБО Сергей Демедюк, ранее возглавлявший киберполицию, заявил, что к атаке может иметь отношение хакерская группировка UNC1151, сотрудничающая со спецслужбами Беларуси. В Минцифре обвинили Россию.

Добавим, что ни одна хакерская группировка не заявила о своем отношении к этой атаке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что в ночь с 13 на 14 января в Украине неизвестные заблокировали работу десятков государственных сайтов таких, как "Дия", сайт МОН, МИД, ГСЧС, Кабинета министров, Минспорта, Минэнерго и десятки других. В послании, которое они оставили, речь шла о том, что все данные украинцев изъяты и слиты в открытый доступ. Тогда глава министерства цифровой трансформации и Служба безопасности Украины заявляли, что утечки персональных данных граждан не произошло.



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