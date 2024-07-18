Развернули на границе: сколько людей получили отказы из-за отсутствия военного билета

По последним данным от Государственной пограничной службы Украины, количество лиц, которым отказывают в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа, не увеличилось, несмотря на введение новых правил мобилизации. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко,

В Украине уменьшается количество отказов в пересечении границы из-за отсутствия военного билета

В течение вчерашнего дня было отказано 250 лицам, из которых 90 из-за отсутствия необходимых военно-учетных документов. Для сравнения, 16 июля количество отказов составило 220 человек. Важно отметить, что большинство мужчин, которые имели право на пересечение границы, были надлежащим образом подготовлены и имели при себе соответствующие документы.

"16 июля общее количество отказов из-за того, что люди не подпадали под условие пропуска, было на уровне 220. Надеемся, что количество отказов в дальнейшем не будет увеличиваться. Но опять же, если проанализировать вчерашний день, то подавляющее большинство мужчин, которые имели право на пересечение границы и прибыли к границе, имели при себе военно-учетный документ и это им позволило пересечь границу", — заявил Демченко.

Обновление военно-учетных документов

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные украинцы обязаны были обновить свои военно-учетные документы до 16 июля 2024 года. Обновление можно было осуществить как онлайн через приложение "Резерв", так и лично в центрах предоставления административных услуг или в территориальных центрах комплектования. Те, кто не успел обновить свои данные, могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафов.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина завершила кампанию по обновлению данных военнообязанных. За два месяца, с 18 мая по 16 июля, поразительное количество граждан — 4690496 — выполнило свой долг перед страной.

